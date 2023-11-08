Türkiye Finans ilk dokuz ayda ülke ekonomisine 145,2 milyar TL’lik katkı sağladı

Türkiye Finans, 2023 yılı üçüncü çeyrek döneminin mali sonuçlarını KAP’a açıkladı. Banka, 2023 yılının ilk dokuz ayında ülke ekonomisine 115,3 milyar TL nakdi ve 29,9 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 145,2 milyar TL’lik katkı sağladı. Güçlü sermaye yapısını bu çeyrekte de sürdüren Türkiye Finans, yasal özkaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 48 artırarak 24,3 milyar TL’ye ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 23,39 olarak gerçekleşti. Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 61 artışla 165,2 milyar TL’ye ulaştıran Türkiye Finans, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı ve 2023 yılının ilk dokuz ayında toplanan fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ’leri ve üretimi finanse etti.

‘Türkiye Finans’ı yeni kitlelerle tanıştırırken, marka ve müşteri deneyimini mükemmelleştiriyoruz’

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankanın 2023’ün ilk 9 aylık döneminde yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonuna yapılan yatırımlarla beklentileri aşan ürün ve hizmetler sunduğunu belirterek, finansal sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Üretimi ve ticareti destekleme, finansal kapsayıcılığı artırma ve sürdürülebilir büyüme gibi tüm temel stratejilerimizin merkezinde yer alan dijitalleşmedeki öncü rolümüzü ve rekabetteki konumumuzu daha da güçlendirmek üzere organizasyon yapısında değişikliğe giderek, Dijital Bankacılık İş Grubu’nu oluşturduk. Öncü dijital bankacılık vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde eXtra Limit, ihtiyaç finansmanı, yatırım ürünleri gibi yenilikçi ve rekabetçi ürün ve hizmetlerimizle müşteri tabanımızı genişlettik. Türkiye Finans’ı yeni kitlelerle tanıştırırken, marka ve müşteri deneyimini mükemmelleştirecek adımlar attık. “Yarına Varız” söyleminden hareketle başlattığımız, kâğıt tüketimini ve karbon ayak izini azaltma konusunda fark yaratan çalışmalara imza atarken, kartlı alışverişlerde “Dijital Slip” uygulamasını devreye alan ilk katılım finans kuruluşu olduk. Bu uygulamadan önce devreye aldığımız dijitalleşme projelerimizle, yıllık kâğıt tüketimimizi 25 bin koliden 5 bin koliye düşürürken, aynı zamanda verimliliğimizi, performansımızı, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini artırarak dijital dönüşümümüzle çok boyutlu fayda yaratmayı başardık. Türkiye Finans olarak daha güçlü dijital altyapımız, dijital odaklı güçlendirilmiş organizasyonumuzla stratejilerimizi daha etkin ve rekabetçi biçimde sahaya yansıtmaya, üretimi ve ülke ekonomisini desteklemeye devam ediyoruz.”

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Akşam, sözlerini “Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gururu ve gelecek 100 yılımıza emin adımlarla başlamanın mutluluğu içindeyiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında da milli üretim hedefleri ön plana çıkıyor. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye Finans olarak daha güçlü dijital altyapımız, dijital odaklı güçlendirilmiş organizasyonumuzla stratejilerimizi daha etkin ve rekabetçi biçimde sahaya yansıtmaya, üretimi ve ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz” diyerek tamamladı.