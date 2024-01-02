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Turkcell depremzedelere yönelik 3,5 milyar TL’lik bağış ödemelerini tamamladı

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Turkcell depremzedelere yönelik 3,5 milyar TL’lik bağış ödemelerini tamamladı
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell’in ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği bağışın ödemelerinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Böylece 3,5 milyar TL bağışın tamamı AFAD hesabına aktarılmış oldu.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına yaptığı bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı; “Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk” dedi.

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