Turkcell depremzedelere yönelik 3,5 milyar TL’lik bağış ödemelerini tamamladı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına yaptığı bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı; “Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar TL bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk” dedi.