TSKB’nin Aktif Büyüklüğü Yılın Üçüncü Çeyreğinde 164 Milyar TL Oldu

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, yaptığı değerlendirmede, “2023 yılının ilk dokuz ayında kredi portföyümüzü kurdan arındırılmış bazda yaklaşık yüzde 2 seviyesinde artırdık. Dokuz ayda ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma odağındaki yatırımların gerçekleşmesine katkı sunduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında ‘Adımızda Türkiye, Adımlarımızda Cumhuriyet’ mottosuyla, ülkemiz için geleceği dönüştüren projelerle değer yaratmayı sürdürüyoruz. Banka olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da güçlü performansımızı üst seviyelere taşımaya, ülkemizin refahı ve sürdürülebilir yarınları için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizin nitelikli sürdürülebilir büyümesi için kalkınma ve yatırım bankacılığı misyonuyla geleceği dönüştüren projeler hayata geçiren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 164 milyar TL’ye ulaşırken, toplam kredi portföyü yaklaşık yüzde 2 artarak kurdan arındırılmış büyüme ile 115,8 milyar TL oldu.

İlk dokuz ayda ağırlıklı iklim finansmanı, yenilenebilir enerji, deprem bölgelerinin yeniden kalkınması ve farklı sektörlerdeki SKA odaklı yatırımların finansmanına katkı sunan bankanın, yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri yıllık yüzde 140 artışla bankacılık gelirlerini destekledi. Banka’nın öz kaynak kârlılık oranı ise yüzde 42,3 olarak kaydedildi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Yılın üçüncü çeyreğinde fonlama faaliyetlerimiz sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredimiz ve uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir tahvil ihracı ile devam etti.”

TSKB’nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “2023 yılının temmuz ayında imzaladığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli dördüncü sendikasyon kredisiyle deprem bölgelerinin yeniden kalkınmasına öncelik vereceğiz. Yüzde 113 yenilenme oranıyla gerçekleştirdiğimiz bu kredimizle yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak ve banka içinde sürdürülebilirlik alanındaki fikri sermayeye yatırım yapmak da planlarımız arasında yer alıyor. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 300 milyon dolar tutarlı, dördüncü sürdürülebilir tahvil ihracımız ise yatırımcılar tarafından 2,5 katı talep aldı. Bunu yatırımcıların ülkemize ve Bankamıza olan güveninin önemli bir işareti olarak değerlendiriyoruz. İhracımızdan sağladığımız kaynakla sürdürülebilir finans çerçevemiz kapsamında ülkemizin nitelikli kalkınması ve refahı için somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Ayrıca yıl sonuna kadar depremden etkilenen bölgelerimizin finansmanı dahil olmak üzere, önemli miktarda ilave kaynak temin etmeyi bekliyoruz.” dedi.

“Geleceği dönüştüren yatırımlarla özel sektörümüzün yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Nitelikli sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla VakıfBank iş birliğiyle yeşil teknoloji üreticisi Pomega Enerji Depolama Teknolojileri’nin yatırımına 80 milyon dolar finansman desteği sunduklarını açıklayan Bilgiç, çevre dostu teknolojisiyle sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan “LIFEPO4” pil hücresi üretim fabrikasını Türkiye’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na çok yönlü katkı sağlama hedefiyle kurulan fabrikanın tüm fazları devreye alındığında 6 bin kişilik istihdam yaratılacak.

Türkiye’de sermaye piyasalarının kurulmasına ve ilerleyen yıllarda gelişimine çok yönlü katkı sağlayan TSKB’nin halka arz hizmetlerine de değinen Bilgiç: “Yatırım bankacılığı faaliyetlerimiz kapsamında halka arza aracılık hizmetimizle firmalarımızın büyümelerini finanse ederken, kredibilite ve prestijlerini artırmalarına da olanak sağlıyoruz. Bu süreçte müşterilerimize arza hazırlık, altyapı dönüşüm danışmanlığı, arz ve arz sonrası stabilizasyon ile araştırma desteği sunuyoruz. Eylül ayında cep telefonu ve elektrik cihaz üreticisi Reeder Teknoloji’nin halka açılmasına öncülük ettik. Şirketin halka arzı, TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde, ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemiyle yapıldı. Önümüzdeki dönemde de geleceği dönüştüren yatırımlarla özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Deprem felaketinin ardından, bölgede kalkınmanın ve refahın yeniden inşası için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“Hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından, bölgede kalkınmanın ve refahın yeniden inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeşil dönüşüm, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir finansmana erişim odağıyla Bankamızın İstanbul’dan sonra ikinci kalkınma üssünü Ankara’da açtık. Tüm bankacılık hizmetlerimizi ve iştirak şirketlerimizi buluşturduğumuz Ankara yerleşkemizle deprem bölgesine yönelik desteklerimizi daha da hızlandıracağız. Cumhuriyetimi zin 100. yılı vesilesiyle planladığımız sosyal sorumluluk projelerimizin de odağına deprem bölgesini koyduk. 2025 yılına kadar depremden etkilenen 11 ilde zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açacağız. Bu kütüphanelerin ilkini “TSKB Cumhuriyet 100. Yıl Kütüphanesi” adıyla Adıyaman’da açtık. Eğitimden Üretime Burs Fonumuz kapsamında ise bu yıl deprem bölgesinden 100 üniversiteli kız öğrencimize eğitim desteği vereceğiz.”

TSKB kazandığı ödüllerle başarılarını taçlandırmaya devam ediyor

Sürdürülebilir kalkınma odağıyla sektöründe öncü rolünü koruyan TSKB’nin kazandığı başarılarla adımlarını daha da güçlendirdiğine değinen Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Çalışmalarımızla yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da takdir gören bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk “Enerji Verimli Faaliyet Raporu” olan entegre faaliyet raporumuz, insan kaynakları alanında fark yaratan uygulamalarımız ve dijital projelerimizle ödüllere layık görülmek daha iyisini başarmak yönündeki motivasyonumuzu artırıyor. Bankamızın başarılı finansal sonuçlarına ve sektörümüzde olumlu ayrışmamızı sağlayan sürdürülebilirlik performansına katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”