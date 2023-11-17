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Teknosa’ya ALFA Awards’tan Bir Ödül Daha

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Teknosa’ya ALFA Awards’tan Bir Ödül Daha
Türkiye'nin öncü teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret markası Teknosa, müşterilere daha iyi bir deneyim sunma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği yeniliklerle ALFA Awards'ta bir kez daha ödüllendirildi. Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenen törende, Teknosa "Elektromarket" kategorisinde “Yılın Tüketici Markası” seçilerek, iki yıl üst üste altın ödülün sahibi oldu.

Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda attığı öncü adımlar sonucu kazandığı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar”ın belirlendiği ALFA Awards’ta “Yılın Tüketici Markası” seçilen markalar, Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. Akaryakıttan beyaz eşyaya, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine 60’tan fazla kategoride “en iyi”lerin belirlendiği törende, Teknosa "Elektromarket" kategorisinde "Yılın Tüketici Markası” olarak ikinci kez altın ödüle layık görüldü

12 ilde 1200 kişi oylamaya katıldı

ALFA Awards'ın kazananları, Akademetre'nin uluslararası standartlara uygun metodolojisi ile belirlendi. Türkiye genelinde 12 ilde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma, müşteri deneyimini değerlendirmek için "Müşterilerin arzu boyutu", "Markayı deneyimleme istekleri", "İletişim boyutu", "Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği" ve "İlişki boyutu" gibi kriterleri kullanarak gerçekleştirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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