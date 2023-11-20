Teknosa, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde Dünya Birincisi Oldu

Benzersiz müşteri deneyimi için tüm kanallarında pek çok yeniliğe imza atan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri deneyimi konusundaki başarılarını uluslararası ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Teknosa, Awards International tarafından markaların müşteri odaklılık hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirildiği International Customer Experience Awards-Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde pek çok şirketi geride bırakarak, “Overall Winner / Genel Kazanan” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Yenilikte, teknoloji kullanımı ve dijital dönüşümde en iyisi

Teknosa “Genel Kazanan” ödülünün yanı sıra “500'den Fazla Çalışanı Olan Şirketlerde Müşteri Deneyiminde En İyi Yenilik”, “1000'den Fazla Çalışanı Olan Şirketlerde En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “Finansal Hizmetler ve Perakende Sektöründe En İyi Dijital Dönüşüm” kategorilerinde altın ödülü kucaklarken, “İş Değişikliği ve Dönüşümü” kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu.