Teknopark İstanbul girişimlerinden TESU 70 Milyon TL değerlemeyle yatırım aldı

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da yazılım teknolojileri ile hastalıkların tedavisini değiştirecek yöntemler üzerinden çalışmalar yürüten ve ülkemizin ilk dijital ilacını geliştiren Tesu Health (Tesu Sağlık Teknolojileri A.Ş.), 2024’te gerçekleştirmeyi planladığı global yatırım turu öncesinde 70 milyon TL değerlemeyle ilk yatırımını aldı.

Yüksek yazılım teknolojilerinin bir ürünü olan dijital ilaçlar, kronik hastalıkların kök nedenlerini ortadan kaldırarak ilerlemesini tersine çeviriyor ve hastayı tedavi edebiliyor. Bilimsel verilere dayalı ve çok sayıda uluslararası standardın gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirilen dijital ilaçlar sayesinde kronik hastalıkların, kimyasal ya da biyolojik olmayan tedavi yöntemleri ile tedavisi mümkün oluyor. Dijital ilaçlar ihtiyacı olan hastalara sadece hekim reçetesi ile verilebiliyor.

Şeker hastalığı, obezite gibi kronik hastalıklar alanında çalışmalar yürüten TESU, geliştirdiği dijital ilaçların etkili ve güvenli olduğunu göstermek için klinik araştırmalarla da destekliyor.

“Ürün gamımızı çeşitlendirirken globaldeki adımlarımızı hızlandıracağız”

Global yatırım turunun hemen öncesinde aldıkları yatırımın önemini vurgulayan Tesu Health CEO’su Dr. Hasan Avcu, “Türkiye’den dünyaya uzanan yolda adımlarımızı bizimle aynı vizyona sahip ve global yatırımları olan tecrübeli bir yatırımcıyla birlikte atıyoruz. Aldığımız yatırımla ürün gamımızı çeşitlendirirken globaldeki adımlarımızı hızlandıracağız. Yurtdışı açılımımız için yaşam bilimleri sektörünün kalbi sayılan Cambridge’deki yapılanma süreçlerimizi başlattık. Hedef pazarlara erişmek ve önemli bir oyuncu olmak için 2024’te global yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz milyonlarca insana kolaylıkla erişebilecekleri dijital tedaviler sağlarken sağlık sistemlerinin üzerindeki yükü de hafifletmek ve bunu başarmak için kararlıyız.” dedi.

“Teknopark İstanbul olarak tüm girişimleri Cube Incubation’da destekliyoruz.”

Tesu Health ekibini kutlayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, “Cube Incubation’da birlikte çalıştığımız girişimlerin dünya çapında elde ettikleri başarılardan büyük gurur duyuyoruz. Tesu Health, sağlık teknolojileri konusunda ülkemiz adına öncü işlere imza atıyor. Kendilerini kutluyorum. Girişimler için büyüme yolunda yatırım almanın en iyi yöntemlerinden biri kuluçka merkezlerinde çalışmalarını yürütebilmek. Teknopark İstanbul olarak uluslararası yatırımcıların karşısına daha donanımlı çıkmaları için tüm girişimcilerimize gerekli desteklerimizi sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

TESU, global dijital ilaç şirketi olma yolunda ilerliyor

Dijital ilaç geliştirme süreçlerini Türkiye, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD tıbbi cihaz mevzuatlarına uygun olarak yürüten Tesu Health, ürünlerini ilk olarak Türkiye, İngiltere, Kanada ve Almanya’da, ardından da AB ülkeleri ve ABD’de hastaların ve hekimlerin kullanımına sunacak.

Kısa süre önce Birleşik Krallık Hükümeti ve Cambridgeshire & Peterborough Birleşik Otoritesi tarafından desteklenen Cambridge Life Sciences Market Access Programme’a seçilen Tesu Health, global operasyonlarını İngiltere Cambridge merkezli olarak yürütecek.