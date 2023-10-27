Şişecam, gelecek vaat eden yatırımlarla kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Bu doğrultuda yılın ilk yarısında çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere niyet mektubu imzalayan Şişecam, bu yatırım hamlesini bir adım ileri taşıdı. Şişecam, ICRON ile ortaklık konusunda anlaşmaya vardı.

Şişecam, yazılım teknolojileri alanındaki ilk yatırımı olan bu ortaklıkla, yüksek potansiyele sahip ICRON ile birlikte büyümeyi, mevcut faaliyetlerindeki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şişecam’ın güçlendirdiği dijital alt yapısı ve günün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan hizmet kalitesi zaman içinde finansal performansına da katkı sunacak.

Anlaşma kapsamında Şişecam ICRON’a başlangıçta yüzde 15,7 ve aşamalı olarak yapılacak yatırımlarla nihai olarak yüzde 33,1 oranında ortaklık sağlayacak. Şişecam ilerleyen dönemde, ICRON’daki toplam payını yüzde 49’a kadar yükseltmesine olanak tanıyacak satın alım opsiyon hakkını da elinde bulunduracak. Anlaşma akabinde rekabet kurulu onay süreçleri ve diğer kapanış işlemlerinin ardından Şişecam - ICRON ortaklık işlemleri tamamlanacak.