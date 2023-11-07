Şişecam Cam Konferansı'nda Global Cam Sektörü Temsilcileri Bir Araya Geldi

Camın üstün yeteneklerinin sektörün tüm paydaşlarının katkısı ve iş birliği ile geliştirilmesine yönelik bir platform olan Şişecam Cam Konferansı’nın bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Bir Gelecek- İnovasyon için İş Birliği” oldu. 02 - 03 Kasım 2023 tarihlerinde, “Cam Bilimi ve Teknolojisi” alanında çalışan üniversiteleri, bilimsel kuruluşları, cam üreticilerini ve tedarikçilerini global ölçekte bir araya getiren konferansta, cam ve cama değer katan tüm alanlardaki yenilikçi ürünler, sektördeki teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir çözümlere ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Adil ve sürdürülebilir bir dünya için kapsamlı bir plana ihtiyacımız var

Ekim ayında Yılın Cama Değer Katan İnsanı ödül töreninde cam sektörünün, dünyanın temel sorunlarının çözümünde etkin rol oynayabileceğine dair açıklamalar yapan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, konferansta sektöre dünyanın ortak sorunları için iş birliği çağrısını yineledi. Prof. Dr. Kırman, “Cam endüstrisinin fark yaratabileceği sorunların başında gelir dağılımı eşitsizliği geliyor. Bir diğer sorun, çokça bahsedilmesine rağmen sürdürülebilir bir dünya için ciddi adımların hala atılamamış olması. Son olarak, küresel nüfusun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar için eşit şartlar sunulmuyor. Adil ve sürdürülebilir bir dünya için kapsamlı bir plana ihtiyacımız var. Cam sektörü de bu konuda üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Enerji̇ tüketimini düşürmek gündemimizin en üst sırasında

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise “Cam üretimi enerji yoğun bir süreç. Bu nedenle üretim süreçlerindeki enerji̇ tüketimini düşürmek gündemimizin en üst sırasında yer alıyor. Bu anlamda cam üretimi için yenilenebilir enerji projeleri yürütüyoruz. Bu alanı sürdürülebilirlik açısından bir fırsat olarak görüyor ve güneş enerjisi kullanımını teşvik etmek amacıyla güneş panelleri için buzlu ve solar cam yatırımlarımızı artırıyoruz. Bunların yanı sıra devam ettiğimiz yenilenebilir enerji çalışmalarımızla karbon emisyonumuzu azaltırken, enerji tasarrufu da sağlıyoruz. 2030 yılına kadar fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımını 8 kat artırmayı hedefliyoruz. Geri dönüştürülebilir enerji kaynakları için de çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Binalara entegre saydam fotovoltaik teknolojiler, cam endüstrisinin karbonlaştırma yolu için fırsatlar ve farklı enerji girdileri ile ilgili olası çözümler ve karbon-nötr cam üretimi için yeni bir yaklaşımı gibi üç önemli sunum ile başlayan konferans, cam ergitme ve şekillendirme, cam yüzeyleri ve kaplamalar, enerji verimliliği ve dekarbonizasyon stratejisi, ileri teknoloji malzemeler, dijitalizasyon, cam biliminin temelleri ve ürün tasarımı gibi önemli başlıkları konu alan 10 paralel oturum ile devam etti. Konferans kapsamında 51’i sözlü, 21’i poster olmak üzere toplam 72 çalışma sunuldu.