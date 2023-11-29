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Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Ediliyor

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Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Ediliyor
Türk sermaye piyasalarının öncü kurumlarından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka açılıyor. Borsa’da satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz için, 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplanacak.

Yatırım uzmanlığı tecrübesini Şekerbank’ın köklü gücüyle birleştiren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım) halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı yetki belgeleri çerçevesinde “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak tüm sermaye piyasası ürün ve hizmetlerine aracılık edebilen Şirket’in Borsa’da (BİST) gerçekleştirilecek halka arzı için, 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplanacak. Şeker Yatırım’ın halka arz büyüklüğü 367,5 milyon TL, halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 olacak.

Osman Göktan: “Halka arzda fiyat 7 TL olacak”

Şeker Yatırım’ın gelecek dönem hedefleri, halka arz süreci ve portföy yapısıyla ilgili konuşan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Osman Göktan, şunları söyledi:

“70 yıllık Şekerbank’ın gücünü arkamıza alarak çıktığımız bu yolda, genel müdürlüğümüzün yanı sıra Ankara ve İzmir şubelerimizde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bunun yanında ana ortağımız Şekerbank’la imzaladığımız emir iletimine aracılık sözleşmesi çerçevesinde Şekerbank’ın yurt geneline yayılmış yüzde 72’si Anadolu’da bulunan tabana yaygın şube ağıyla geniş bir hizmet alanına sahibiz. Grubun dördüncü halka açık şirketi olacak Şeker Yatırım’ın halka arzından elde edilecek fonu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğumuz yatırım hizmetleri ve faaliyetlerimiz ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacağız. Aynı zamanda kurumsal organizasyonunun kuvvetlendirilmesi ve özsermayemizin güçlendirilmesi ana hedeflerimiz olarak belirlenmiştir."

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payın halka arz edileceğini ve 1 TL nominal değerli payın halka arz fiyatının 7 TL olacağını belirten Göktan, BİST Birincil Piyasa’da gerçekleşecek halka arz için “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi” kullanılacağına dikkat çekti. Göktan, sözlerine şöyle devam etti: “Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşecek halka arz sonrasında, Şeker Yatırım’ın halka açıklık oranı yüzde 33,87 olacak.”

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Şeker Yatırım'ın internet sitesinde veya Şeker Borsa mobil uygulamasında, “Hisse İşlemleri” menüsündeki “Emir Girişi” adımından SKYMD.HE kodunu kullanarak talepte bulunabilecek.

Halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr) yanı sıra Şeker Yatırım web sitesinden ulaşılabilecek.

HALKA ARZ KÜNYESİ

Halka Arz Şekli

Sermaye Artışı / Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü

Mevcut Çıkarılmış Sermaye : 120.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı : 35.000.000 TL nominal
Ortak Satışı : 17.500.000 TL nominal
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar : 52.500.000 TL nominal

Halka Arz Fiyatı

7.00 TL

Talep Toplama Tarihi

30 Kasım-01 Aralık 2023

Halka Arz Oranı

33.87%

Halka Arz Yöntemi

Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

BİST İşlem Kodu

SKYMD

Satmama Taahhüdü

Şekerbank, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca, maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağını, Şirket ise bedelli/bedelsiz sermaye artışı yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarını
Sağlayıcı İşlemler

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Şekerbank’ın halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının %30’luk fon kaynağı ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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