Schneider Electric, "Dünyayı Değiştirenler" listesinde 4. kez yer aldı

Schneider Electric, küresel çapta yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, Fortune 2023 Dünyayı Değiştirenler (Change the World) listesinde dördüncü kez gösterildi.

Schneider Electric açıklamasına göre, Fortune Dünyayı Değiştirenler, sürdürülebilirliği temel iş stratejileri ve operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran ve faaliyetleri aracılığıyla olumlu sosyal veya çevresel etki yaratan dünyanın en iyi şirketlerini her yıl yayınladığı liste ile onurlandırıyor. Fortune, adayları ölçülebilir sosyal etki, iş sonuçları ve inovasyon derecesine göre değerlendiriyor.

Fortune, bu yılki değerlendirmesinde, evleri daha entegre ve verimli hale getiren, alanında bir ilk olan enerji yönetimi sistemi Schneider Home'u öne çıkardı.

Bu sistem, akıllı elektrik paneli ev bataryası, solar invertör, elektrikli araç şarj cihazı ve ağa bağlı elektrik armatürlerini bir araya getiriyor. Ayrı uygulamalara ve dağınık donanımlara ihtiyaç duyan mevcut çözümlerin aksine Schneider Home, her şeyi tek bir uygulamanın kontrolü altına sokuyor.

Fortune, ev sahiplerinin enerji kullanımlarını daha iyi yönetmelerine, kamu hizmeti maliyetlerini azaltmalarına ve daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamalarına yardımcı olarak bu çözümün insanlara ve gezegene sağladığı faydayı bu yılın önemli başarıları arasında gösterdi.

Schneider Electric'in ABD'nin en büyük ev üreticilerinden biri olan KB Home ile yaptığı iş ortaklığı, Schneider Home çözümlerinin daha geniş ölçekte kullanımına önemli bir örnek oluşturuyor. Fortune tarafından açıklanan iş birliği ile, Menifee, Kaliforniya'da yenilikçi, enerji tasarruflu ve dayanıklı yeni bir ev projesi hayata geçiriliyor.

Şirketin küresel çapta elde ettiği önemli başarılar arasına giren bu gelişme, Schneider Electric'in sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında şirketlerin, sektörlerin, ticari ve konut binalarının ve tüm ekonomilerin daha enerji verimli ve dayanıklı hale gelmesine yardımcı olmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını dönüştüren inovatif ürünler ve hizmetler sunmak konusundaki güçlü taahhüdünü yansıtıyor.

Fortune Dünyayı Değiştirenler listesinde sürdürülebilirlik vizyonu ile dünya için fark yaratan ve yıllık gelirleri 1 milyar dolar ve üzerinde olan şirketler değerlendirmeye alınıyor. Her yıl küresel sürdürülebilirlik vizyonuna etki etmiş yeni şirketlerin dahil edilmesi hedeflenen listede, yüzlerce şirket değerlendirmeye alınıyor. Nihai liste, Fortune editörleri tarafından derginin kendi rapor ve analizlerine dayanarak oluşturuluyor.