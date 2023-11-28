Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeciliğindeki Başarılarını Yedi Ödülle Tescilledi

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG), Türkiye’nin bağımsız havacılık başarı ödülleri organizasyonu Bluesky Awards tarafından bu yıl 2. kez ‘Havacılık Başarı Ödülleri’ kategorisinde “Yılın Dijital Havalimanı” seçilirken ‘Havacılık Proje Ödülleri’ kategorisinde 6 projesiyle jüri komisyonunca ödülüne layık görüldü.



- Yılın Havacılık Erişilebilirlik Projesi: Otopark Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi

- Yılın Havacılık Teknoloji Projesi: Danışma için E-Translator Projesi

- Yılın Havacılık Tasarım Projesi: Kadıköy – Raylardan Havalara Metro Tasarım Projesi

- Yılın Havacılık Yeşil Inovasyon Projesi: SAWCycle E-Atık Geri Dönüşüm Projesi

- Yılın Havacılık Sosyal Sorumluluk Projesi: Saygı Gülümsetir Farkındalık Projesi

- Havacılıkta İlkler ve Başarılar Ödülü: Türkiye'nin İlk Havalimanı Sadakat Programı ISG Portpal Projesi

25 Kasım 2023 gecesi İstanbul Beykent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Bluesky Awards 2023: ”Uluslararası Havacılık Ödülleri” Ödül Töreni’nde küresel havacılık dünyasına önemli etkileri olan kurumlar, kuruluşlar, bireyler ve girişimler “Havacılık Başarı Ödülleri ile Havacılık Proje Ödülleri” adı altında iki farklı alanda onurlandırıldı. Kazananları ulusal ve uluslararası jüri üyeleri ve “dijital itibar ajansı” tarafından tarafsız olarak değerlendirilen Bluesky Awards 2023’e Avustralya, Amerika, İngiltere, Singapur, Almanya, Dubai, Japonya, İtalya, Fransa, Polonya, Estonya ve Gine Cumhuriyeti gibi ülkelerden birçok firma katıldı.



“Teknolojinin tüm artı değerlerini misafirlerimizin konforu için sistemlerimize yansıtıyoruz”

Bluesky Awards 2023 Ödül Töreni’nde konuşan Sabiha Gökçen IT Direktörü İsmihan Anderson Baysal, “Teknolojinin tüm artı değerlerini misafirlerimizin konforu için sistemlerimize yansıtıyoruz” dedi.

Bu yıl 2. kez ‘Yılın Dijital Havalimanı’ ödülüne layık görüldüklerini belirten Baysal, “Mobil uygulamamız ile uçuş takibinden avantajlı kampanyalara kadar konforlu ve keyifli bir yolculuk için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri yolcularımıza sunarken Türkiye’nin ilk havalimanı sadakat ödül programı olan İSG PORTPAL ile havalimanında yapılan harcamaları puana sonra da misafirlerimiz için avantajlı fırsatlara dönüştürüyoruz” dedi.

“Türkiye’yi e-pasaport ile tanıştırdık”

İsmihan Anderson Baysal, Türkiye’nin İSG ile tanıştığı bir diğer yeniliğin de 18 yaşını geçmiş Türk vatandaşlarına, pasaport kontrolünde görevli memur olmaksızın kendi parmak izlerini okutarak ve yüz tanıma teknolojisi ile çipli pasaportunu kullanarak otomatik geçiş imkânı sağlayan e-pasaport uygulaması olduğunun altını çizdi.

Baysal, havalimanında kurulan yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi ile giriş, güvenlik geçiş, pasaport kontrol süreçleri ve yolcuların bekleme süreleri ölçülerek yolcu hareketinin takip edildiğini, kullanılan dijital teknolojiler sayesinde kuyrukların uzaması durumunda operasyona gerçek zamanlı bildirimler gönderilerek problemlerin kısa sürede çözümlenmesinin sağlandığını söyledi.

Hayata geçirdikleri tüm dijitalleşme çalışmalarının iş süreçlerine verimlilik olarak yansıdığını vurgulayan Baysal, “Biyometrik sistem ile 18 saniyede pasaport kontrolünden otomatik geçiş sağlayan E-Pasaport uygulaması Türkiye’de ilk kez havalimanımızda uygulandı. Bugün ‘E-translator’ dil çeviri yazılımı ile farklı diller konuşan misafirlerimize danışma masalarından destek olabiliyoruz. Bulundum platformu ile de kayıp eşya sürecimizi dijitalleştirdik. Dileyen yolcularımızın biyometrik verilerini kullanarak tüm işlemlerini tamamlayabileceği bir deneyim üzerinde çalışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz ve misafirlerimize zaman kazandırmak için uğraşıyoruz. Ayrıca havalimanımızda 5G teknolojisini kullanarak tüm işletmelerin kullanabileceği, tüm cihazların birbirine kablosuz bağlanabildiği özel bir network geliştiriyoruz” dedi.

Bluesky Awards havacılık standartlarının yükseltilmesini hedefliyor

‘Havacılık Başarı Ödülleri’ ve ‘Havacılık Proje Ödülleri’ olarak iki farklı alanda düzenlenen Bluesky Awards, havacılık endüstrisinde ürün ve hizmet sunumlarının standartlarını yükseltmeyi hedefleyen kurum ve kuruluşları değerlendirerek ödüllendiriyor. Bu yıl Havacılık Başarı Ödülleri’nde 29 farklı kategori için başvuru yapan adaylar arasından anket oylaması neticesinde 29 havacılık kuruluşu ödül almaya hak kazandı.



'Havacılık Proje Ödülleri’nde ise 10 farklı ödül kategorisinde başvurular arasından 30 havacılık pro