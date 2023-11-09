Sabancı, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağıyla iş kollarında hızlı büyümesini sürdürüyor

2023 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Sabancı Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını yüzde 65 artışla 457,3 milyar TL seviyesine yükseltirken, Holding’in konsolide net kârı ise 36,7 milyar TL oldu.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarıyla, bir yandan mevcut işleri koruyup büyütürken bir yandan da sürekli geleceğe ve yeni büyüme fırsatlarına odaklandıklarını ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Enerji iş kolumuzda, Türkiye’de 5.000 MW’ın üzerinde kurulu güç hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni yatırımlarımızla birlikte, kurulu gücümüz içerisinde bugün yüzde 45 olan yenilenebilir enerji payını 2026’da yüzde 59’a çıkarırken, önümüzdeki 5 yılda ülkemizde hayata geçirilecek her üç rüzgâr ve güneş santralinden birine Topluluk olarak imzamızı atacağız. Öte yandan, yenilenebilir enerjideki tecrübemizi uluslararası pazarlara taşımak amacıyla, ABD’deki ikinci güneş enerjisi yatırımımızı da bu dönemde gerçekleştirdik. Bünyemize kattığımız Oriana Solar LLC şirketi ile Teksas’ta 232 MW'lık güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisini 2025 ikinci çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Sanayide, Brisa şirketimiz, 2018’de 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği ve yeni nesil teknolojilerle donattığı Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı yaparak 2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik kapasitesine ulaşacak. Bugüne kadar geliştirdiği 9 farklı sıfır emisyonlu araçla sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini güçlendiren Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları, Portekiz merkezli sıfır emisyonlu otobüs üreticisi CaetanoBus ile ortak bir Ar-Ge işbirliği anlaşması imzaladı. Temsa'nın Adana'daki tesisinde üretilecek ilk hidrojen yakıtlı şehirlerarası otobüs prototipinin 2024 yılında tamamlanması hedeflenmekte olup, 2025 yılında seri üretime geçilmesi için karşılıklı müzakereler sürmektedir. Yapı Malzemeleri iş kolumuz da bu dönemde, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuza katkı sunacak önemli bir yatırım kararını daha hayata geçirdi. ABD’de 82 milyon dolarlık yatırımla 2025’in son çeyreğinde faaliyete geçecek yeni gri çimento öğütme tesisimiz ile birlikte Çimsa, beyaz çimento pazarında olduğu gibi gri çimento pazarında da küresel ayak izini güçlendirecek” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE BAĞLANTILI YATIRIMLARIMIZ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK”

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye’de ekonomiyi ve girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdürdüklerinin de altını çizen Cenk Alper, “Akbank, 2023’ün ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 871 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardı” dedi.

Tüm bu yatırımları hayata geçirirken, iklim acil durumu ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına devam ettiklerini belirten Cenk Alper, “Geçtiğimiz yıl, Kapsam 1-2 emisyonlarımızı yüzde 11, toplam su tüketimimizi ise yüzde 9 azalttık. Yenilenebilir elektrik kullanım oranımızı ise 3,3 kat artırdık. Tüm bu gelişmeler ışığında, emisyonlarımızı 2025’e kadar yüzde 15, 2030’a kadar yüzde 42 azaltacağız. Sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlarımızı da 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜM GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIMIZI 10 KASIM’DA ATAMIZA ARMAĞAN EDECEĞİZ”

Değerlendirmesinin son bölümünde, Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha kutlayan Cenk Alper, “Tüm bu stratejik dönüşüm içerisinde, bazı kavramların anlamı Sabancı için hiçbir zaman değişmiyor. Aynı Cumhuriyet gibi… 29 Ekim filmimizde de altını çizdiğimiz gibi; Başka Cumhuriyet Yok! Bu nedenle de bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını Atatürk’ün bizlere nasihat ettiği gibi, ülkemiz ve insanımız için hep birlikte çalışarak kutladık. Yürütme Kurulumuzdaki tüm arkadaşlarım ve binlerce Sabancı Gönüllüsü ile birlikte sahadaydık. Cumhuriyet meselesi olarak gördüğümüz eğitim ve kalkınma odaklı projelerle, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni deprem bölgesi öncelikli tüm Türkiye’ye taşırken, Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’ni de bölgenin hizmetine sunduk. Burada 500’ü kadın olmak üzere 1.200 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm gönüllü çalışmalarımızı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da, Atamıza armağan ederek, O’nu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız.”