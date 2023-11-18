Rolls-Royce, %100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı test programını başarıyla tamamladı

Bu başarı, SAF kullanımının önünde herhangi bir motor teknolojisi engellinin bulunmadığını göstererek 2021 yılında verilen taahhüdü yerine getirmiş oldu.

Test programı, şirketin Kanada'daki tesisinde BR710 iş jeti motoru üzerinde yapılan yer testi ile tamamlandı. Program kapsamında teste tabi tutulan diğer motorlar arasında Trent 700, Trent 800, Trent 900, Trent 1000, Trent XWB-84, Trent XWB-97, Trent 7000, BR725, Pearl 700, Pearl 15 ve Pearl 10X yer aldı.

Test sürecinde, operasyon koşullarını bire bir yansıtan bir dizi yer ve uçuş testi gerçekleştirildi. Yapılan tüm testler, %100 SAF kullanımının motor performansını olumsuz etkilemediğini doğruladı.

Rolls-Royce CEO’su Tufan Erginbilgiç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Üretimdeki tüm uzun menzilli uçak ve iş jeti motorlarının %100 SAF ile uyumlu olduğunu halka açık bir şekilde ortaya koyan ilk jet motoru üreticisi olmak bizleri mutlu ediyor. Bu başarı, hem Rolls-Royce hem de tüm havacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası. Şirket olarak 2050 yılına kadar Net Sıfır hedefine ulaşma konusundaki bağlılığımızı kanıtlamakta ve müşterilerimizi de aynı hedef doğrultusunda desteklemeye devam ettiğimizi gösteriyor."

Rolls-Royce’un Mühendislik, Teknoloji ve Emniyet Grup Direktörü Simon Burr ise şunları dile getirdi:

“Bu dönüm noktası sadece Rolls-Royce için değil, aynı zamanda havacılık endüstrisi için de çok önemli bir aşama. Bu testlerle elde edilen başarının, ileride %100 SAF üretimine yatırım yapmak isteyenleri destekleyecek düzeyde bir teknik doğrulama sunacağına inancımız tam."

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Mark Harper ise şunları söyledi:

“Dünya çapında uçuşları karbondan arındırmaya yönelik bu yolculuk, İngiliz inovasyonundan güç alıyor ve Birleşik Krallık hükûmeti tarafından destekleniyor. Bugün yapılan duyuru, Rolls Royce ve Birleşik Krallık'ın ulaşımı karbondan arındırma konusunda küresel liderler olduğunu ve bizi Net Sıfır'a bir adım daha yaklaştırdıklarının bir göstergesi.”

Rolls-Royce, üretimdeki tüm motor tiplerinin uyumluluğunu kanıtlamanın yanı sıra, yeni nesil UltraFan motor demonstratörünün de aynı özelliğe sahip oldugunu teyit etti. Bu yılın başlarında yapılan ilk motor testi %100 SAF ile gerçekleştirilmişti.

Rolls-Royce SAF serüveni, bu ayın sonunda Trent 1000 motorlarının dünyanın ilk %100 SAF transatlantik uçuşu olan Uçuş 100'de Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner'a güç vermesiyle devam edecek.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen Virgin Atlantic liderliğindeki konsorsiyumda Boeing, Sheffield Üniversitesi, Imperial College London ve Rocky Mountain Institute yer alacak. Normal jet yakıtıyla yapılacak dönüş uçuşu da, motor ve uçağın mühendislik değişikliklerine gerek duymaksızın her iki yakıt türünde de çalışabileceğini kanıtlayacak.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, konvansiyonel yakıta alternatif olarak kullanılabilecek ikame bir yakıt olarak havacılığın enerji dönüşümü yolculuğunu destekleyen büyük bir potansiyele sahip.

SAF'ın yaşam döngüsü dikkate alındığında, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) harmanlanmamış SAF'ların net CO2 yaşam döngüsü emisyonlarının geleneksel yakıttan %80'e kadar daha düşük olduğunu tahmin ediyor.

Rolls-Royce, 2050 yılına kadar Net Sıfır uçuşa ulaşmak için %100 SAF ile çalışan yüksek verimli yeni nesil gaz türbinlerinin bir kombinasyonunun, hedeflenen toplam çözümün yaklaşık %80'ine kadar katkıda bulunacağını tahmin ediyor.

Jet yakıtı için uluslararası standartlar birimi olan ASTM International, şu anda %50 geleneksel jet yakıtı ile en fazla %50 SAF karışımına izin veriyor. Rolls-Royce'un üretimdeki tüm sivil uçak motorları halihazırda %50 SAF karışımıyla çalışmak üzere sertifikalı. Başarılı %100 SAF testleri, %100 SAF ile ticari uçuşlara giden yol için daha fazla destek sağlayacak.