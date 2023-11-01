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Rihanna, FENTY x PUMA Avanti’nin Yeni Renklerini Sunuyor

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Rihanna, FENTY x PUMA Avanti’nin Yeni Renklerini Sunuyor
Global ikon Rihanna ve spor giyim şirketi PUMA, 3 Kasım'da, çok sevilen FENTY x PUMA Avanti spor ayakkabılarının iki yeni renk seçeneğini piyasaya sunacak.

İki PUMA ikonunun sıradışı bir karışımını temsil eden FENTY x PUMA Avanti, King futbol kramponunun yüksek kaliteli deri tasarımı ile klasik koşu ayakkabısı Easy Rider'ın dış tabanını harmanlıyor. Vintage spor tarzında kullanılan malzemeler ve renklerden esinlenerek futbol trendine bir moda yorumu getiren Avanti'nin ikinci koleksiyonu, koyu mersin ağacı ve kulüp laciverti renklerinde, erkek, kadın ve çocuk bedenlerinde satışa sunulacak.

İki renk seçeneği de yağla işlenmiş deri malzemeye, tonlamalı deriden PUMA FORMSTRIP desenine, altın rengi bağcık uçlarına ve üzerinde kabartmalı FENTY number 1 logosu bulunan dile sahip olacak.

FENTY x PUMA Avanti'nin ikinci koleksiyonu, 3 Kasım 2023 tarihinde PUMA.com ve seçkin perakendecilerde satışa sunulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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