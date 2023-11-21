Reklam ve Pazarlama Tek Çatı Altında

Reklam ajanslarının yüksek bütçeli çalışmalara odaklanmaları ve markaların dönüşen dijital dünyaya ayak uydurmakla ilgili yaşadığı sorunlardan yola çıkarak kurulan ForOne, bir tarafta plansız şekilde sadece sosyal medya postu üreten ve markalaşmadan dijital reklam vermeye yoğunlaşan şirketlerin, diğer tarafta ise yüksek bütçeli reklam filmleri yapmaya çalışan reklam ajanslarının yaşadığı problemleri çözmeyi amaçlıyor.

Pazarın durumuna, ürünün ya da hizmetin teknik altyapısına, müşteri deneyimine ve dijital medya planlama konularında bilgi birikimine sahip olmanın önemine inanan ForOne, neredeyse tüm sektörlerin dijitale döndüğü günümüzde vakit ve nakit kaybını en aza indirmeye çalışan ticari işletmelere en kolay çözümleri planlayarak hayata geçiriyor. Hızlı, kaygılı ve önünü görmeden yatırım yapmanın doğru olmadığını savunan ForOne, müşterisini anlayarak, pazar dinamiklerine uygun, en yaratıcı ve farklı çözümleri geliştiriyor.

Şirketlerin rekabette ayrılması için, bulundukları pazarı anlamak gerektiğinin, bunun içinde, şirketlerle bire bir çalışarak onlara eşlik etnin ve dijital medya konusunda uzmanlığın gerektiğinin altını çizen ForOne Kurucusu ve Başkanı Burak Yedek, kreatif fikirlerin tek başına yeterli olmadığını, makul bütçelerle farklı medya kanallarını iyi bilmek gerektiğini de vurguluyor. “Artık tek seferlik yüksek bütçeli medya harcamaları ya da düşük maliyetli sosyal medya postları bir işe yaramıyor. Özellikle yeni başlayan veya büyümekte olan markalar için bu geçerli. Yüksek bütçe ve düşük verim yerine markalar kendi iç ekiplerini burada çeviklik yakalayarak, ajans bağımlılığını azaltabilir. Birçok şirket bunu yaptı ancak yüksek rekabette bu tür süreçleri hayata geçirmek pek de kolay değil.”

İş modellerinde de farklılaştıklarına değinen Yedek, müşterinin ne istediğini anlamak için onu yaşayarak öğrenmenin çok kritik olduğunu söylüyor. ForOne’ın çok sık karşılaşılan bu problemleri gidermek için kurulduğunu belirten Yedek; “Bizim iş modelimiz o yüzden mentörlük, danışmanlık ve kreatif destek olarak üç bölüme ayrılıyor. Çalıştığımız markanın hayranı olmadan ona hayran kazandıramayız. Yetenekli mühendis zekaların oluşturduğu yeni girişimleri birbirlerinden ayrıştırmak ve üreticilerin marka değeri oluşturma hikayelerine katkıda bulunmak ForOne’ın kuruluş sebebi” dedi.

ForOne Hakkında

Eğitim, medya, bankacılık ve fintek alanında uzun yıllar markaların kurumsal iletişim/marka direktörlüğünü yapmış olan kurucu ortak Burak Yedek, global reklam ajanslarında uzun yıllar yöneticilik yapan kurucu ortak Esra Lobut güçlerini birleştirerek, marka problemlerini ve işin mutfak tarafı reklam ajansı çözümlerini tek çatı altında birleştirmeye karar veriyorlar. Türkiye’nin ilk bağımsız medya planlama ajansı Arena Media ile yeni medya kanallarının profesyonel çözümlerini de ekosistemine ekleyerek daha güçlü hale getiriyorlar. Medya planlama ve satın alma ajansı Arena Media ile ilerleyerek sektöre yeni gibi görünen ama aslında olması gereken bir soluk kazandırmak için ilk adımı atan ForOne, her konuda uzman olduğunu da iddia etmiyor!