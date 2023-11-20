Reis Gıda, Global Food Meetings Istanbul’da Türkiye’nin Bakliyat Kalitesini Dünyaya Duyurdu

Türkiye'nin lider gıda üreticileri arasında gösterilen Reis Gıda, bu etkinlikte yerel bakliyat ürünlerini dünya sahnesine çıkardı.

Bu özel etkinlik, gıda sektörüne odaklanarak, 30’dan fazla ülkeden gelen 100’den fazla market zinciri ve gıda toptancısıyla önceden planlanmış ikili iş görüşmelerine olanak tanıdı. Etkinlikte, Reis Gıda gibi üreticiler, Almanya’dan REWE, Makedonya’dan KIPPER, Azerbaycan’dan Bravo, Mısır’dan BIM gibi dünyaca ünlü perakende ve toptancı firmaların satın alma temsilcileriyle bir araya gelerek ürünlerini ve hizmetlerini sergileme fırsatı buldular.

Reis Gıda, etkinlik boyunca geleneksel ve yenilikçi bakliyat ürünlerini, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve müşteri odaklı çözümlerini vurgulayarak, katılımcılara ve potansiyel iş ortaklarına firmanın kalite ve güvenilirlik standartlarını gösterdi. Ayrıca, firma yetkilileri ile yapılan yüz yüze görüşmelerde, Reis Gıda'nın uluslararası pazarda nasıl bir fark yarattığına dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Global Food Meetings Istanbul, Reis Gıda için sadece ürünlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda sektördeki en son trendleri keşfetmek ve global gıda zincirindeki yerini sağlamlaştırmak adına önemli bir platform oldu.