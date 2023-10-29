Reis Gıda, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Kadınları Koşusuna Sponsor Oldu

29 Ekim sabahı, ICA Holding'in özenle hazırladığı organizasyonla gerçekleşen "100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu" tarihi Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden ilk kez yaya olarak geçiş fırsatı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşattı. 3000 kadın sporcunun katıldığı bu muazzam etkinlik, 5 kilometrelik parkuru kapsayarak Avrupa'dan Asya'ya doğru bir yolculuğa davet etti. Ancak bu koşunun özünde daha fazlası yatıyordu: "Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü" teması, kadınların toplumun temel taşı olduğunu ve Cumhuriyet'in kadınlara verdiği değeri yücelterek tüm katılımcılara ilham verdi.

Bu özel etkinliğe yalnızca kadınların katıldığı bir platform olması, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınların elde ettiği büyük başarıları ve önemli rolü vurguladı. Ayrıca, Beşiktaş ve Galatasaray spor kulüplerinin kadın branşlarındaki sporcularının da etkinliğe katılması, kadınların spor alanındaki büyük başarılarını gururla kutlamıştı.

Etkinlik, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin de katkılarıyla muhteşem bir başarıya imza attı. TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı oldu.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işılay Reis Yorgun, etkinliğe katılarak şu duygusal sözleri paylaştı: "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve dayanışma içinde kutlayan bu özel organizasyonların bir parçası olmaktan gurur duyarız. Türkiye'nin gıda sektörünün lideri olarak, sürdürülebilir katkı sağlama sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu etkinliklerle, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz."

Etkinlikler sırasında Reis Gıda tarafından sunulan lezzetli ikramlar, katılımcılara hoş bir sürpriz sunarak etkinliklere tatlı bir dokunuş kattı. Bu organizasyonlar, Cumhuriyetin geleceğinin gençlerimiz ve kadınlarımız aracılığıyla nesilden nesile aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve birlik içinde kutlama amacına büyük bir katkı sağladı.