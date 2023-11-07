Reis Gıda, Anadolu Lezzetlerini Dünya Gastronomisinin Merkezine Taşıdı

Gastromasa, bu yıl dünya gastronomisinin trendlerini belirlemek ve sektörü bir araya getirmek amacıyla "Coğrafya" temasıyla düzenlendi. Reis Gıda olarak, Anadolu'nun bakliyat mirasını bu temaya mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak tanıttık. Baklagiller, coğrafyanın zenginliklerini ve doğal ürünlerini yansıtan eşsiz lezzetler sunuyor.

Bakliyatlar, Anadolu'nun bereketli topraklarında özenle yetiştirilir. Reis Gıda olarak, her bir ürünümüzü özgün coğrafyalarından temin ederek, o bölgenin özel iklim, toprak ve kültürel özelliklerini yansıtan eşsiz ürünlerin devamlılığını sağlıyoruz. Örneğin, Baldo pirincimiz Gönen ve Trakya Bölgeleri'nde yetişiyor, bu bölgelerin verimli topraklarından beslenerek benzersiz bir lezzet kazanıyorlar. Osmancık pirincimiz ise Bafra yöresinin özel iklim koşullarından ilham alıyor ve bu bölgenin karakteristik tadını taşıyor. Bu yaklaşım, sadece ürünlerimizin doğallığını ve kalitesini korumamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin coğrafi çeşitliliğine saygı duyarak bu lezzetleri daha geniş bir kitleye sunmamıza yardımcı oluyor.

Dünyaca ünlü şefleri dinlemeye gelen Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis: "Şefleri ve markaları bir araya getiren ve değerli şeflerimize uluslararası düzeyde ürünlerimizin kalitesini ve lezzetini tanıtma ve anlatma fırsatı sunduğu için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Reis Gıda, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve israfız beslenme konularına verdiği önemi Gastromasa ziyaretçilerine aktardı. Baklagiller, sağlıklı beslenme için kaliteli bitkisel protein kaynağı olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bu besinler sürdürülebilir tarımı teşvik eder ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlar.

Etkinlik boyunca, geri dönüşümlü standımızda Reis Gıda ekibi, ziyaretçilerimize israfız beslenme için özel lezzetler sundu. Reis Gıda olarak, sürdürülebilirlik ve gıda güvencesi konularını ön planda tutarken, tüketicileri bilinçlendirmeye ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini dünya gastronomisinin merkezine taşımaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Reis Gıda olarak, sağlık, lezzet ve sürdürülebilirlik arayışında olan herkesi Anadolu'nun bakliyat mirasını keşfetmeye davet ediyoruz.