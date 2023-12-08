NG Kütahya Seramik, Dubai'de görücüye çıktı

NG Kütahya Seramik, 4-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve Orta Doğu’nun en büyük yapı fuarı olan Dubai Big 5’e katılım sağladı. NG Kütahya Seramik ikinci kez katılım sağladığı fuarda, farklı doku, renk ve boyutlara sahip koleksiyonu ile yeni yılın trendlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

NG Stone estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor

NG Kütahya Seramik, fuarda Türkiye’den sonra yurt dışında ilk kez tanıttığı 160×320 cm ebatlarındaki NG Stone seramik koleksiyonuyla dikkat çekti. NG Stone, iç ve dış mekanlarda, lavabo ve tezgah gibi çeşitli alanlarda kullanılabilme özelliği ile öne çıkıyor. NG Stone serisinin öne çıkan diğer özellikleri ise kolay temizlenebilirliği, hijyenik yüzeyi, farklı yüzey seçenekleri, geniş kullanım alanı, lekelenmeye ve kimyasallara karşı dirençli yapısı, termal şok, nem, UV ışınları, çizilme ve aşınmalara karşı son derece dayanıklı olması. NG Stone, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek kullanıcılarına uzun ömürlü ve şık bir seramik deneyimi sunuyor.

Tasarımda sınır tanımayan yaklaşımıyla dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini ihraç eden NG Kütahya Seramik, Dubai Fuarında NG Stone serisinin yanı sıra en yeni koleksiyonları arasında yer alan 3DS, Stardust ve Soft Matt serilerinin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Seramikte inovatif yaklaşım

NG Kütahya Seramik’in inovatif üretim teknikleri kullanılarak ürettiği bu koleksiyonlar, DDG teknolojisi sayesinde seramik yüzeylere üç boyutlu, ışıltılı ve ipeksi dokular kazandırıyor. 3DS koleksiyonu, mermer dokularından esinlenerek mekanlara derinlik ve hareket katıyor. Stardust Effect koleksiyonu ise yıldızların ışıltısını yansıtan renk tonları ve kristal efektleriyle yaşam alanlarını aydınlatıyor. Soft Matt koleksiyonu da yumuşak dokusuyla mekanlara ipeksi bir dokunuş sunuyor.

İnovatif ebatlı ve farklı tasarımlı yüzlerce yer ve duvar karosu, sırlı porselen karo, teknik granit seramik üretimiyle sektörün öncü markaları arasında yer alan NG Kütahya Seramik, üretiminin tamamını Kütahya’da yer alan fabrikalarında gerçekleştiriyor. Ürünleri dünyanın dört bir yanında beğeni ile kullanılan NG Kütahya Seramik katıldığı uluslararası fuarlar ile de etki alanını genişletiyor.