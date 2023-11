MİB ile Uyumsoft stratejik iş birliği yaptı

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Uyumsoft arasında stratejik iş birliği yapıldı. İki kurum arasında yapılan iş birliğiyle, makine sektörünün teknolojik dönüşümü ve ekosisteminin de dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması hedefleniyor. Böylece iş süreçlerini daha etkin ve verimli yönetecek olan MİB üyesi yerli makine sektöründeki firmalar, ihracatta atağa geçerek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edecektir.

Uyumsoft ile Birliğimiz arasındaki işbirliğinin üyelerimiz için faydalı olacağını düşünüyorum

İş birliğini değerlendiren Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, şunları söyledi: “Dijitalleşmenin, makine sektöründe ne kadar önemli bir yere geldiğini gün geçtikçe daha fazla görüyoruz. Artık sadece makineyi yerli olarak üretmek yeterli olmayıp, yazılım ve bilgisayar programları konusunda da yerli olmak gerekmektedir. Ayrıca dijital çağın gerekliliği olan tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması, verilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu sayede ürünler ile ilgili daha detaylı bilgilere en kısa zamanda ulaşılarak, üretimdeki verimliliğin ve kalitenin de artması sağlanacaktır. Uyumsoft ile Birliğimiz arasındaki bu işbirliğinin kısa vadede tüm üyelerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Uyumsoft tarafından verilecek eğitimlerle de gelişen teknolojiden tüm üyelerimizin anında haberdar olması ve yararlanması sağlanacaktır. Bu işbirliğinin Birliğimiz üyeleri ve Uyumsoft açısından yararlı ve uzun ömürlü olmasını umuyorum.” dedi.

Firmaları birlikte dijitalleştireceğiz

İş birliği ile MİB üyesi firmaların dijital dönüşümüne rehberlik edeceklerini kaydeden Uyumsoft Ankara Bölge Müdürü Serkan Balcı, şunları anlattı: “İş birliği protokolü çerçevesinde, Uyumsoft olarak, MİB’in üyelerine özel olarak; üretim, maliyet, ihracat, cari, stok, satış ve pazarlama işlerini daha verimli ve kolay yönetebilecekleri ve aynı zamanda yurt dışıyla entegre olabilmelerini sağlayacak LioXERP, LioXCRM, LioXHR ürün ailemizi özel fiyatlar ile sunacağız. Ayrıca, Uyumsoft’un sahibi olduğu Uyum Akademi platformuyla; MİB ekosistemine dijital dönüşüm odağında webinar eğitimleri ve ‘Farkındalık Seminerleri’ ile süreci destekliyor olacağız. MİB ile güç birliği yapmaktan çok mutluyuz ve anlaşmamızın makine sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz. Sektördeki firmaların uçtan uca dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Sektörel iş birliktelikleri önemsiyoruz

Sektörel iş birlikteliği ve entegrasyonları son derece önemsediklerinin altını çizen Uyumsoft İş Geliştirme Yöneticisi Zehra Atamer, şunları belirtti: “Küçükten büyüğe her ölçekteki ve her sektördeki firmaya uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti veriyoruz. Uyumsoft olarak; işletmelerin her alandaki ihtiyaçlarına yazılım çözümleri üretirken, mevzuatlardaki değişikliklere hızlı adaptasyon sağlıyoruz ve müşteri memnuniyeti odaklı 7-24 online destek sunuyoruz. MİB ile yaptığımız iş birliği ile sektörün dijital dönüşümüne rehberlik edeceğiz. İş birliğinin iki kuruma hayırlı olmasını dileriz.” dedi.