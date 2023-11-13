Mercedes-Benz Türk’ten ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’nda başarılı olan laboratuvarlara ödül

Türkiye ekonomisi ve kalkınmasına sağladığı katkının yanı sıra yürüttüğü kurumsal sosyal fayda programlarıyla da öne çıkan Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında Endüstri Meslek Liseleri (EML) kapsamında başlattığı ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı ile mesleki eğitime katkı sağlamayı sürdürüyor. Otomotivdeki nitelikli personel sayısının artırılması ve sektöre donanımlı personel yetiştirilmesi amacıyla başlattığı program ile istihdamda fark yaratan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılı itibariyle 32 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okul ve öğrenciye ulaşan şirketlerden biri haline geldi.

Güncel teknolojiler eğitmenlere aktarılıyor

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Otomotiv, , Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri iş birliğinde yürütülen ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı kapsamında, laboratuvarda görev alan eğitmenlere de gelişen teknolojilerle ilgili sürekli bilgi akışı sağlanıyor. Güncel Mercedes-Benz Türk kamyon ve otobüs ürün teknolojilerinin eğitmenlere aktarıldığı eğitimler, 2-6 Ekim tarihleri arasında, eğitmenlerin katılımıyla Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Dereceye giren üç laboratuvara ödül

2022-2023 Eğitim Dönemi’nde okulların yaratmış olduğu staj, istihdam oranı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren üç laboratuvar ödül almaya hak kazandı. Buna göre; Bursa’dan Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) birinci, Antalya’dan Antalya MTAL ikinci ve İzmir’deki Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel MTAL üçüncü olarak ödüllerini Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban’dan aldılar.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Adana, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya’da bulunan laboratuvarlara da bu zor dönemde göstermiş olduğu özverili çalışmalardan ötürü plaket takdimi yine Can Balaban tarafından yapıldı.

Hem mesleki hem kişisel gelişime katkı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pazarlama Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Can Balaban, Mercedes-Benz Türk’ün kuruluşundan beri birçok kurumsal sosyal fayda programı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: “‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programını meslek liselerinde altyapının iyileştirilmesi ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması için başlattık. Programımız, meslek liselerinde eğitim alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Programda yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyor. Programdan mezun olan öğrencilerin önemli bölümü yetkili servislerimizde iş imkânı buluyor. ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programını bundan sonra da tüm imkanlarımızı seferber ederek daha da ileriye taşıyacağız.”

3.200’den fazla öğrenciye eğitim verildi

‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ projesi kapsamında bugüne kadar hayata geçirilen 32 Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL) 3.200’den fazla öğrenci eğitim aldı.

Bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli illerindeki okullarda onlarca laboratuvar ekipman desteğiyle tamamen yenilendi ve bu laboratuvarlara ‘Mercedes-Benz Laboratuvarları’ adı verildi.

Program kapsamında okullara ayrıca uygulamalı eğitim gerçekleştirebilecekleri araç bağışı da yapılıyor.