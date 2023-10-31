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Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet’in 100’üncü Yılını Otobüs Kaptanlarıyla Kutladı

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Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet’in 100’üncü Yılını Otobüs Kaptanlarıyla Kutladı
Mercedes-Benz Türk’ün Büyük İstanbul Otogarı’nda düzenlenen etkinliğinde, ‘Cumhuriyetle Güçlü100’ tasarımıyla giydirilen Mercedes-Benz Travego otobüsün sergilenmesinin yanı sıra pek çok aktivite ve sürücü bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, her sene geleneksel olarak otobüs kaptanlarıyla bir araya geldiği etkinliğini, bu sene “Cumhuriyetin Değerlerini Gururla Taşıyoruz!” sloganıyla beraber, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı teması ve coşkusuyla hayata geçirdi. Büyük İstanbul Otogarı’nda düzenlenen etkinlikte, otobüs kaptanları hem ‘Sürücü Bilgilendirme Eğitimleri’ne katıldılar hem de gün boyu süren aktivite ve oyunlarla keyifli bir gün geçirdiler. ‘Cumhuriyetle Güçlü100’ tasarımıyla giydirilen Mercedes-Benz Travego otobüs de etkinlik alanında, kaptanların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaptanlar Ulu Önder Atatürk ile aynı karede!

Etkinlik kapsamında, daha güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi sağlamak üzere ‘Mercedes-Benz Türk Eğitim Grubu’ tarafından tasarlanan ve bugüne kadar binlerce kaptanın faydalandığı ‘Sürücü Bilgilendirme Eğitimleri’ iki seans halinde gerçekleştirildi. Kaptanlar, yapay zekâ arayüzü sayesinde Atatürk ile aynı karede yer alma şansını elde ederken, karikatüristler tarafından çizilen portrelerini de günün hatırası olarak aldılar. Cumhuriyet Bandosu ve pasta kesimiyle Cumhuriyet coşkusunun taçlandırıldığı etkinlik, otobüs kaptanları için unutulmaz bir anı oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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