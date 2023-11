Makyaj sadece güzelliğin değil baskı ve şiddetin de sembolü

Araştırmaya göre; kadınların yüzde 20’si eşinin makyaj yapmasına karıştığını, yüzde 15’i de eşinin uyguladığı şiddeti gizlemek için makyaj yaptığını söylüyor. Avon, 16 Günlük Aktivizm 2023'ü desteklemek ve makyaj istismarına dikkat çekmek amacıyla NO MORE iş birliğinde, sıradan bir makyaj videosunu yeniden yorumlayan son derece çarpıcı bir video yayınladı.

Güzellik devi Avon'un NO MORE iş birliğinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre; makyaj kadınlar için sadece güzelliği değil, baskı ve şiddetle mücadeleyi de temsil ediyor. Yapılan araştırmaya göre; kadınların beşte biri (yüzde 20) partnerleri tarafından makyaj yapma konusunda baskı ile karşılaşıyor. En fazla 25-34 yaş arası kadınlar (yüzde 34) eşlerinin makyaj konusunda kendilerini kontrol ettiklerini belirtiyor. Aynı araştırmaya göre her altı kadından biri ise (yüzde 15) partnerinin bıraktığı bir izi gizlemek için makyaj yaptığını ifade ediyor.

Avon'un BM'nin cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm ile birlikte başlattığı araştırma, Türkiye, İngiltere, İtalya, Filipinler, Polonya, Romanya ve Güney Afrika'daki 7173 kadının görüşlerini yansıtıyor. Araştırma, kadınların erkek partnerleri tarafından dış görünüşlerinin manipüle edilmesi yoluyla ne ölçüde zorlayıcı kontrole maruz kaldıklarını vurguluyor. Ankete katılan kadınların yaklaşık beşte ikisi (yüzde 39), çevresindeki arkadaşlarının da dış görünüşlerinin bir partner tarafından etkilendiği ya da kontrol edildiğine şahit olduklarını belirtiyor. Bu yanıtı veren kadınların yüzde 27’si ise hakları olmadığını düşündükleri için tanık oldukları bu duruma müdahale etmediklerini söylüyor. Genel olarak, araştırma sonuçları, kadınların bu tür şiddet durumları hakkında konuşmak ve sevdiklerini destek almaya yönlendirme konusunda daha fazla şey yapılması gerektiğini gösteriyor.

Dış görünüş üzerinde etki ve kontrol

Avon'un araştırması ayrıca kadınların partnerlerinin dış görünüşlerinin diğer yönleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşündüklerini de ortaya koyuyor; kadınların dörtte birinden biraz fazlası (%26) partnerlerinin sık sık ne giydiklerini etkilediğini söylüyor. Benzer şekilde, kadınların beşte birinden biraz fazlası (%21) partnerlerinin saç stillerini sık sık etkilediğini söylüyor.

Türkiye’de eşler en çok kıyafetlere müdahale ediyor

Araştırmanın Türkiye ayağına katılan farklı yaş aralıklarındaki 1001 kadın da benzer yanıtları paylaşıyor. Araştırmaya göre; Türkiye’de kadınların yüzde 31’i makyaj için ayda 670 TL ile 1000 TL arasında harcama yaptığını belirtirken, yüzde 28’i ise makyajla ilgili bu rakamın altında bir bütçe ayırdığını söylüyor. Türkiye’deki kadınların yüzde 20’si haftada 5 gün makyaj yaparken, yüzde 5’i ise hiç makyaj yapmadığını belirtiyor. Makyaj yapan kadınların yüzde 58’i kendilerini daha özgüvenli hissediyor. ‘Partnerinizin söylediği ya da yaptığı bir şey yüzünden hangi makyaj malzemelerini kullanmayı tamamen ya da geçici olarak bıraktınız’ sorusuna ise yüzde 24 ile en fazla ‘parlak renkli ruj’ yanıtı veriliyor. ‘Partnerinizin size verdiği yarayı gizlemek için hiç makyaj kullandınız mı?’ sorusuna da katılımcıların yüzde 18’inin ‘evet’ dediği görülüyor. Araştırma sonuçlarında eşler yüzde 41 ile en çok kadınların kıyafetlerine karışırken, yüzde 31’i ise saç şekli ve saç kesimine müdahale ettiklerini belirtiyor.

Video mağdurların gerçek deneyimlerine dayanıyor

Avon ve küresel yardım kuruluşu NO MORE, cinsiyete dayalı şiddete farklı bir açıdan bakan bir video yayınladı. Sıradan bir makyaj yapma eyleminin yeniden yorumlandığı videoda, dış görünüş ve makyajı bir manipülasyon biçimi olarak kullanarak, kadının öz saygısını ve gücünü yok etmek üzere tasarlanmış kontrolcü ve istismarcı davranışlara ışık tutulması amaçlanıyor. Bu davranışların şiddetin bir parçasının olabileceği vurgulanan videoda yer alan sözler, aile içi şiddet mağdurlarının gerçek deneyimlerine dayanıyor. Video ayrıca mağdurların, arkadaşlarının ve ailelerinin yardım almak için başvurabilecekleri kuruluşlar için adres de sunuyor.

Avon CEO'su Angela Cretu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet hâlâ dünyadaki en yaygın insan hakları ihlalidir. 16 Günlük Aktivizm şiddete karşı sesimizi yükseltme fırsatı sunuyor; bu nedenle her türlü istismar ve nereden yardım alınabileceği konusunda farkındalık yaratmak için bu videoyu hazırladık. Herkes nasıl görünmek istediğini ve partnerinin bu kararların bir parçası olmasını isteyip istemediğini seçme hakkına ve özgürlüğüne sahip olmalıdır. Makyaj eğlenceli ve güçlendirici olmalı, kendini ifade etmenin, stil sahibi olmanın ve kendine güvenmenin bir biçimi olmalıdır. Siz veya tanıdığınız biri istismara maruz kalıyorsa, lütfen asla yalnız olmadığınızı bilin. Avon, duygusal, sözlü ve fiziksel istismardan etkilenen kadınlara ve kız çocuklarına hayati yardımlar sağlamak üzere dünyanın dört bir yanındaki hayır kurumlarıyla birlikte çalışmaktadır. Yardımcı olabilecek kuruluşların bir listesini bulmak için web sitemize veya No More rehberine göz atabilirsiniz."

NO MORE CEO'su Pamela Zaballa şu yorumu yapıyor: "Cinsiyete dayalı şiddetin ele alınması cesur ve yenilikçi yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu video ile pek çok kadının her gün karşı karşıya kaldığı üzücü gerçekliği ortaya çıkardığı için Avon'a minnettarız. Genellikle bir güzellik ve güçlendirme aracı olarak görülen makyaj, bir kontrol ve aşağılama aracına dönüştürülebilmektedir. Aile içi şiddet mağdurlarının gerçek deneyimlerine dayanan bu video, yalnızca farkındalığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mağdurları destek yollarına yönlendiriyor. Toplumu bu sorunlarla doğrudan yüzleşmeye ve böylesine iğrenç bir istismara karşı durmaya davet etmek son derece önemlidir."

Makyaj Kadınların Güçlerini Kucaklamasına Yardımcı Oluyor

Avon'un yeni araştırması makyajın bir egemenlik ve kontrol biçimi olarak nasıl kullanılabileceğini ortaya koyarken, aynı zamanda makyajın kadınların kendi ellerinde olduğunda olumlu ve güçlendirici yönlerini de keşfediyor. Kadınların neredeyse yarısı (%46) makyajın kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan en önemli şeylerden biri olduğunu söylüyor. Daha spesifik olarak, her dört kadından biri (yüzde 24) rujun kendilerini güçlendirdiğini ve neredeyse her beş kadından biri (yüzde 17) her gün makyaj yaptığını söylüyor.