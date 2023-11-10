Maden ihracatının yıldızları ödüllendirildi

Mermerin başkenti Afyonkarahisar’da 9 Kasım’da düzenlenen 5. Hayatımız Maden Çalıştayı’nın Gala Gecesi’nde düzenlenen, “EMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Ege Maden İhracatçıları Birliği doğal taş ve doğal taş dışı madenler sektörlerinde en çok ihracat yapan 5’er üyesini onurlandırdı.

Ödül töreninde konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022 yılında 1,2 milyar dolar ihracata imza attıklarını, ödül alan 10 firmanın bu ihracatın 357 milyon dolarlık bölümünü yaptıklarını kaydetti.

Doğal taş sektörü ihracatın amiral gemisi oldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatında doğal taş sektörünün 767 milyon dolarla ihracatın amiral gemisi olduğu bilgisini paylaşan Alimoğlu, “Doğal taş dışındaki madenlerimizin ihracatı ise 433 milyon dolar oldu. İki ayrı kategori de Ege maden ihracatımızın yıldızlarını ödüllendiriyoruz. Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırmak için Çin’de Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştiriyoruz. URGE Projemizle firmalarımızın kümelenerek ihracat yetkinlerini artırıyoruz. AMORF Tasarım Yarışmasıyla mimarlar ve tasarımcılarla sektörümüz arasında köprü kuruyoruz ve katma değerli ürün ihracatına zemin hazırlıyoruz. 2024 yılında Güney Kore’de KOREA BUILD WEEK (KINTEX) Fuarı’na ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacağız. Çok sayıda ticaret heyeti organizasyonu yapıyoruz. Türk madencilik sektörü 2028 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Bu hedefe 2 milyar dolarlık katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.