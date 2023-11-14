Limanlardaki Sorunlar Sanayi Üretimini Zorlaştırıyor

Üstelik liman uygulamalarının her limanda değişiklik göstermesi rekabet sahasının bozulmasına ve öngörülebilirliğin azalmasına sebep olmakta” dedi.

Keyfi Uygulamalardan Şikayet Artıyor

Limanlarda haksız kazanç yaratan keyfi uygulamalara yönelik şikayetlerin arttığını belirten Karadeniz, “Malum ülkemiz ithalatının %90’dan fazlasını üretim için gerekli girdiler oluşturuyor. Bu kapsamda liman işletmelerinin karlarını arttırmak adına konteyner bekleme ve gecikme uygulamalarını kötüye kullanarak ardiye sürelerini uzatması, işletmelerimizin üretiminde durmalara ve aksamalara sebep olmaktadır. Oysa ki takip sistemi ile ambar verilerinin eşgüdümlenmesi ve benzeri hızlandırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi halinde söz konusu bekleme sürelerinin kısalması ve sanayi üretiminde meydana gelen nakdi kayıpların ve zaman kayıplarının asgari düzeye çekilmesi mümkün olacaktır. Diğer yandan aynı işlemler için limanlar arası uygulamalarda farklılıklar olması da sorunlara sebep olmakta” dedi.

Sorunlar Belirli Limanlarda Yoğunlaşıyor

Mersin başta olmak üzere sorun ve şikayetlerin belirli limanlarda yoğunlaştığını ifade eden Karadeniz, “Bekleme ve gecikme uygulamalarına bağlı maliyet artışlarının yanı sıra son dönemde gümrük uygulamalarında da değişiklikler olduğu yönünde bildirimler geliyor. Özellikle belirli ürün gruplarında tüm ithalatlar tam tespit ve kırmızı hatta düşürülerek, ciddi zaman ve maddi kayıplara sebep oluyor. Bu tarz farklılıklar serbest piyasanın olmazsa olmazı olan adil rekabet sahasının bozulmasına da sebep olmakta. Sağlıklı bir ekonomik sistem için öngörülebilirlik olmazsa olmazdır. Bu kapsamda gümrük ve liman uygulamaları arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve uygulamaların daha yalın ve anlaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Maliyet Enflasyonunun Önüne Geçilmeli

Üretim üzerindeki maliyet yükünün hafifletilmesi gerektiğinin altını çizen Karadeniz, “Girdi maliyeti ve finansman maliyeti kadar liman maliyetleri gibi üretim üzerindeki öngörülemeyen maliyetlerin de azaltılması için adımlar atılması gerekiyor. Bu gibi maliyet artışları tüketici enflasyonu üzerinde büyük olumsuz etkiye sahip. Gözden kaçırılmaması gereken bir durum ülkemizde yaşanan enflasyonun talep yönlü değil maliyet yönlü olduğudur. Bu kapsamda kamunun düzenlemeyle önüne geçebileceği bu gibi maliyet kalemlerinin mutlak suretle asgari düzeye çekilmesi gerekiyor” dedi.