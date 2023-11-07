LastikPark'tan elektrikli araçları kışa hazırlayacak öneriler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 10 ay içerisinde 50 bine yakın elektrikli araç daha kara yollarına çıktı.

Bu yıl ilk kez kış mevsiminde yollara çıkacak elektrikli araçları Türkiye koşullarında kışa hazırlamak, içten yanmalı motorlu araçlara göre biraz daha farklılık gösteriyor. LastikPark, kış hazırlıkları konusunda önemli noktaları bir araya getiriyor.

Elektrikli araçlarda bataryanın, içten yanmalı araçlara göre daha ağır olması nedeniyle lastiklerin aracı taşıyabilecek kapasitede olması gerekiyor.

Daha fazla ağırlık, daha uzun fren mesafesine sebep olduğu için tercih edilecek lastiklerin ıslak ve kuru zeminde fren performansının kısa olması önem taşıyor.

Bu durum özellikle karlı ve yağışlı zeminde kontrol hakimiyetinde güçlük yaratabiliyor. EV işaretli lastiklerde yol tutuşu ve frenleme için optimize edilmiş lastikler, güvenli sürüşe daha fazla olanak sağlıyor.

Hava sıcaklığı düşerken elektrikli araçların lastiklerinde bulunan basınç da düşüyor

Elektrikli araçların lastik seçiminde bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da düşük yuvarlanma direnci. Bu, daha uzun kilometre menzili ve daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Bu nedenle daha düşük yuvarlanma direnci sağlayan EV işaretli elektrikli araçlara uygun olan lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor.

Elektrikli araçlar, motordaki tüm tork gücünü doğrudan lastiklere iletiyor. Bu da lastiklerin kısa sürede ivmelenmesi ve hızlanması anlamına geliyor. Ancak bu durum lastiklerin de hızlı aşınmasına neden olduğu için lastiklerin kauçuk karışımının ve karkas yapısının güçlendirilmiş olması daha uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Hava sıcaklığının düşmesi ile elektrikli araçların lastiklerinde bulunan basınç da düşüyor. Soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltmak ve sürüş güvenliği için lastiklerin basıncının aylık olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Lastiklerin basıncı, sürücü kapısının üzerindeki etikette, yakıt deposu kapağı üzerinde veya aracın kullanım kitapçığında bulunabiliyor.

Kış mevsiminde aracın doğru kullanımı kritik önem taşıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin ekim verilerine göre elektrikli araçlar, 2023'ün 10 ayında toplamda 48 bin 883 adet ile araç pazarında yüzde 6,5'lik paya sahip oldu.

Lastik seçiminin yanı sıra kış mevsiminde bu araçların kullanımı da ayrı bir özen gerektiriyor. Kış mevsiminde elektrikli araçlardaki bataryaların, ideal sıcaklık aralığı olan 15-30 derecenin altında çalışması durumunda şunlara dikkat edilmesi öneriliyor:

"İdeal ısının altında çalışması aracın menzilinde düşüşlere sebebiyet veriyor. Soğuk havalarda elektrikli araç bataryasının daha yavaş şarj olabileceğini ve daha hızlı enerji kaybedebileceğini unutmayın. Batarya ömrünü korumak için elektrikli araçları mümkün olduğu kadar sıcak tutmak önem kazanıyor. Bu noktada aracı kapalı bir alanda veya güneş gören bir yere park etmek sürücülere yardımcı olacaktır. Buna ek olarak soğuk hava koşullarında aracınızın içini ısıtmadan önce bataryayı ısıtmak, batarya performansını artırmaya katkı sağlayacaktır.

Ayrıca aracı çok düşük şarj düzeylerinde tutmamak ve sık şarj etmek, rejeneratif frenleme ile sürüş yapmak da hem menzilin düşük sıcaklıklar nedeniyle sert düşüşünü engelleyecek hem de pillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Özellikle kış aylarında elektrikli araçların menzili azalabileceğinden, sürücülerin daha dikkatli bir sürüş tarzı benimseyerek hızlı hızlanma ve sert frenleme gibi enerji tüketen davranışlardan kaçınması önerilmektedir. Tüm bunlara ek olarak elektrikli araç lastik ve araç bakımını yaptırarak araçlarınızı kış şartlarına hazırlamak dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor."