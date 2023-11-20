KYB Pazarı 2030’da 700 Milyon ABD Dolarını Aşacak

İşletmelerin çalıştıkları veya çalışmayı planladıkları diğer işletmeleri tanımak için kimlik tespiti ve doğrulama işlemlerini içeren kritik süreçlerde kullanımı daha da yaygınlaşan KYB teknolojisi pek çok avantaj ve potansiyeli beraberinde getiriyor.

e-KYB pazarı büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor

KYB, işletmelerin tedarikçileri, müşterileri veya danışmanları gibi iş birliği yaptığı işletmelerin meşruiyetini doğrulamak amacıyla yapılan bir doğrulama süreci olarak tanımlanıyor. Bu süreç, işletmenin kendisinin gerçekliğini onaylamayı ve işin arkasındaki bireyleri incelemeyi kapsıyor. KYB, fraud, kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için tasarlanmış bir hizmet olarak ön plana çıkıyor. Identify Türkiye Genel Müdürü Ulaş Arıcan e-KYB pazarının büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını belirterek şunları belirtiyor: “Sektöre öncülük eden bir şirket olarak pazara ilişkin her türlü veriyi inceliyor değerlendiriyoruz. 2023 tarihli son raporlara baktığımızda, 2022 yılında yaklaşık 250 Milyon ABD doları değerinde küresel pazar büyüklüğüne sahip olan e-KYB pazarının 2030 yıllına kadar 700 milyon ABD dolarının üzerine çıkacağının öngörüldüğünü görüyoruz. Bu oldukça kabul edilebilir bir büyüme oranı bizce de zira bu teknolojinin gelecekte tüm sektörlerde ticari ilişkilerin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için yaygın olarak kullanılacağını biliyoruz” diyor.

KYB teknolojisi, iş dünyasında çeşitli sektörlerde kritik bir rol oynayarak, önemli avantajlar sunuyor. Bu alanların başında ise finans, perakende, e-ticaret, sigorta şirketleri geliyor. KYB teknolojisi bankacılık ve finansal kurumlar için müşteri hesaplarını açmadan önce iş ortaklarının ve müşterilerin kimliklerini doğrulamak için kullanılıyor. Ayrıca, kara para aklama ve terör finansmanı gibi riskleri azaltmaya yardımcı oluyor. Fintech ve Kripto şirketlerinde bu teknoloji hızlı ve etkili doğrulama süreçleriyle müşterilerini güvenle yönetebilmek, yasal uyumluluklarını sağlayabilmek ve dolandırıcılık riskini minimize edebilmek amacıyla kullanıyor.

Güvenilir Ticaret Ortamı KYB ile Mümkün Oluyor

KYB teknolojisi, perakende sektörü, tedarik zinciri yönetimi ve B2B ilişkilerinde iş ortaklarının ve tedarikçilerin güvenilirliğini değerlendirmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle büyük perakende şirketleri, KYB süreçlerini kullanarak iş ortaklarını daha iyi yönetebilir ve dolandırıcılık riskini azaltabilir hale geliyor. KYB, e-ticaret ve diğer online işletmeler için müşteri güvenliğini artırmak ve iş ortaklarıyla güvenilir ilişkiler kurmak adına kritik bir önem taşıyor. KYB teknolojisiyle şirketler online ticarette dolandırıcılığı engelleyerek ve güvenilir bir iş ortamı sağlayabiliyor. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketler, müşteri profillerini değerlendirirken ve poliçe verirken KYB süreçlerini kullanarak daha güvenilir kararlar alabiliyor. Ayrıca, dolandırıcılığı önlemek ve yasal uyumluluğu sağlamak için KYB teknolojisi önemli bir araç olarak ön plana daha da çıkıyor.

Identify Türkiye Genel Müdürü Ulaş Arıcan konuya ilişkin olarak “12 yıllık Almanya tecrübemizin ardından Türkiye'de KYC teknolojisinin öncüsü haline gelmiş bir marka olarak, şimdi de KYB teknolojisini müşterilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. KYB, işletmelerin kimliklerinin yasal olarak doğrulama sürecini içeriyor ve bu alanda yeni bir dönemin kapılarını daha aralıyor. Artık tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, bu hizmeti sunan kuruluşlar tarafından yapılabiliyor ve bu süreç yasalarla düzenlenmiştir. KYB teknolojisini benimseyen işletmeler, müşteri ilişkilerinde yasal uyumluluk ve rekabet avantajı elde ederek sektörde öncü konuma yükseliyor. Biz, Identify olarak, entegrasyon ve uyumluluk süreçlerinde işletmelere uçtan uca, tam donanımlı hizmet sunarak riskleri en aza indiriyor ve sektörlerinde rekabet avantajı kazandırıyoruz. Üstün Ar-Ge gücümüz ve teknolojik üstünlüğümüz sayesinde Identify, her sektöre yönelik çözüm geliştirme yeteneğine sahip ve hızla büyümeye devam ediyor” diyor.