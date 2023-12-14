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Kerem Bürsin Gerçeğin Peşinde

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Kerem Bürsin Gerçeğin Peşinde
Türkiye’nin popüler oyuncularından Kerem Bürsin, sevilen atıştırmalık markası Züber’in kısa film tadındaki reklam filminin yüzü oldu. Markanın reklam filmi ve yeni mottosu için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, ‘Gerçek tatlar neye benziyordu?’ diyerek insanları tükettiğimiz gıdalardaki gerçeği yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Yenilikçi lezzetleriyle Türkiye’yi sağlıklı atıştırmalık sektörüyle tanıştıran Züber, son dönemde de oldukça dikkat çeken ünlü isimlerden Kerem Bürsin ile reklam anlaşması imzaladı. Züber ve Kerem Bürsin iş birliği, gerçeklik vurgusunu yapan bir kampanya çekimi ile başladı. Kampanya çekimi, yaşadığımız hayatlardaki gerçeklik olgusunu irdeleyerek Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ teması etrafında şekillendi.

Kerem Bürsin’in yer aldığı reklam filminde Züber, sevilen ürünleri Noutos, Granola Bar, Lokma, Meyveli ve Protein Barlar ve yeni kaşıklamalık ürünü Züber Fındık Kreması’na yer verdi. Filmin yönetmenliğini çektikleri belgesellerle büyük beğeni toplayan Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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