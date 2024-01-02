Karayolu dağıtım taşımacılığında tüm işlerin üstesinden gelen Mercedes-Benz Atego 25 yaşında

Hafif kamyon segmentinin yıldızı Mercedes-Benz Atego, 25’inci yaşını kutladı. İlk kez 1998 yılında RAI Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda tanıtılan ve farklı taşımacılık amaçlarına uygun olarak geliştirilen Atego, 14 yıl içinde segmentinin vazgeçilmez modellerinden biri haline geldi. Sınıfının en geniş ve konforlu kabinine sahip Atego, Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik 4 x 2 tahrik düzeninde 10, 15 ve 16 ton; 6 x 2 tahrik düzeninde ise 24 ton olmak üzere toplamda 4 farklı tonaj alternatifiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Hem kamu uygulamaları hem de dağıtım taşımacılığı ve inşaat sahası gibi farklı kullanımlara yönelik olarak, özel tasarım seçenekleriyle sunulan Atego’nun, kompakt tasarımlarının yanı sıra, hafif yük uzun mesafe taşımacılığına özgü bir tasarımı da bulunuyor.

“Yılın Uluslararası Kamyonu” ödülünü kazandı

Pazara sunulduktan sonra 1 yıl içinde karayolu taşımacılık dünyasını kendine hayran bırakan Mercedes-Benz Atego, 1999 yılında “Yılın Uluslararası Kamyonu” ödülünü kazandı. Atego, ilk defa 2004 yılında gerçekleştirilen model revizyonu kapsamında, teknolojide çığır açan yeni bir şanzıman sistemiyle donatıldı. ABS ve ASR emniyet sistemleri, Fren Yardımcısı Sistemi ve Telligent otomatik vites değiştirme sistemine sahip G85-6 şanzıman, sürüş konforunu sadece Mercedes-Benz’in ağır hizmet kamyonlarında sunulan bir seviyeye çıkardı. Motor serisi, geliştirilmesinin yanı sıra, BlueTec SCR emisyon teknolojisi sayesinde de Euro IV ve V veya EEV emisyon standartları gereklilikleriyle uyumlu hale getirildi.

Yüksek Verimli Euro VI Motorlarla Donatılmış 2. Nesil

Mercedes-Benz yıldızını taşıyan, dağıtım taşımacılığında uzman aracın 2. nesil Euro VI uyumlu motora sahip model serisi 2013 yılında üretim hattından indirildi. Motor güç çıkışı seçenekleri 115 kW ile 220 kW arasında değişen modelde yüksek emisyon kalitesi gerekliliklerine rağmen, yakıt tüketimi ortalama yüzde 5 oranında azaltıldı. Atego’nun “ağır abisi” Mercedes-Benz Actros model serisinde sunulan Powershift 3 şanzıman, Atego’da da EcoRoll moduyla birlikte müşteri beğenisine sunularak yüksek sürüş konforunu standart hale getirdi.