JYSK üçüncü mağazasını Tepe Nautilus’ta açıyor!

Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme eğilimi yatırım ortamına olan güveni de arttırıyor. Bu kapsamda Türkiye’deki ilk mağazalarını Mayıs 2023’te Torium AVM ve Oasis Cadde AVM’de eş zamanlı olarak açan Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, üçüncü mağazasını açmaya hazırlanıyor. 45 ülkede 3.300’den mağazası bulunan markanın Ülke Müdürü Alexandru Bratu, “Türkiye’deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, yıl sonuna kadar üçüncü mağazamızı da Anadolu Yakasında çok merkezi bir lokasyonda açacağız. Önümüzdeki yıl da mağaza sayımız artarak devam edecek” dedi.

Yabancı şirketlerin Türkiye’ye olan yatırımları her geçen gün artıyor. Bunlardan biri olan Mayıs ayında ilk mağazalarını açan Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, 1979 yılında aile şirketi olarak kurulduğu günden itibaren misyon edindiği uyku ve yaşam alanlarında herkes için harika bir İskandinav teklifi sunma hedefini şimdi Anadolu Yakasında açacağı üçüncü mağazası ile sürdürüyor.

İskandinav “hygge” tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerindeki deneyimini daha çok müşterisi ile paylaşmayı hedefleyen JYSK, üçüncü mağazasını 14 Aralık’ta Tepe Nautilus’ta açıyor. Doğrudan yatırım ile açılan mağaza, 1.421 m2 toplam alanı ile müşterilerine ferah bir alışveriş deneyimi sunacak.

“Mağaza Sayımız Artacak”

Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra JYSK Türkiye’nin de Ülke Müdürü olan Alexandru Bratu, “Türkiye’deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, yıl sonuna kadar üçüncü mağazamızı da Aanadolu Yakasında çok merkezi bir lokasyonda açacağız. Önümüzdeki yıl da mağaza sayımız artarak devam edecek. JYSK Türkiye’de yapacağımız yatırımlar ile, daha çok müşterilerimizi gerçek İskandinav deneyimi ile buluşturacağız ve gittikçe artan mağaza sayımız ile kolaylıkla erişebilir olacağız. Artık hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında birbirinden güzel tasarımları çok uygun fiyata sunuyor olacağız.

Türkiyede’ki yeni mağazalar, müşterilerimize ilham veren ve kolay alışverişin yanı sıra keyifli bir deneyim sunmayı hedefleyen JYSK’un en güncel mağaza konsepti ile açılacak. Konsept, mağaza içi gezinmeyi ve ürünlere kolay erişimi mümkün kılarken; enerji tasarruflu aydınlatması ile ürünlerin daha dikkat çekici görünmesine ve açık kahverengi, ahşap görünümlü zemin dahil tüm mağazaya hakim olan nötr renkleri ile de yalın bir atmosfer oluşumuna olanak sağlıyor“ dedi.

İstanbul Dışında da Mağaza Açacağız

Ülke müdürü Alexandru Bratu sözlerine şöyle devam etti: “Kısa bir süre olmasına rağmen, JYSK’un Türkiye pazarındaki başarısı ve müşterilerimizin ilgisi bizi çok mutlu etti. Çok geçmeden her semtte tüm müşterilerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Türkiye’deki yatırım kararımız İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Planlarımız doğrultusunda İstanbul sonrasında çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’de JYSK mağazaları ile İskandinav yaşam tarzını ve felsefesini müşterilerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz.

İstanbul’daki üçüncü JYSK mağazası 14 Aralık’ta Tepe Nautilus AVM’de açılacak. JYSK Türkiye’nin toplam 45 ülkede 3300’den fazla mağazası bulunuyor."