İş dünyasının kodları Momentum ‘24’te atılıyor

Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, C-Level yöneticiler, iş dünyası liderleri, İK profesyonelleri, teknoloji öncüleri ve Türkiye’nin genç yeteneklerinin bir araya geldiği ilk günde “İş Dünyası ’24 Gündem”, “CEO ’24 Gündemi” ve “Teknoloji “24 Gündemi” konuları ele alındı.

Yenilenen vizyonuyla “Dijital İnsan Kaynakları ve Teknoloji” şirketi olarak işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360° hizmet sunan Yenibiriş’in İK sektörüne yeni bir projeksiyon kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği ve Cumhuriyet’in yeni yüzyılının ilk iş zirvesi olma özelliğine de sahip Momentum’24’ kapılarını açtı. Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da bu yıl ilki gerçekleştirilen zirvede 2024 yılının iş ajandası belirlendi.

“İnsan Kaynakları yönetimi iş dünyasının en önemli gündemlerinden biri”

Momentum’24 Zirvesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenibiriş Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Alpman, “Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutladığımız bu yıl, biz de Yenibiriş ailesi olarak yeni yüzyılın ilk iş zirvesine ev sahipliği yapmak istedik. 100 yıl boyunca çok büyük bir değişime ve başarılara imza atan Türkiye, inanıyorum ki, özünde bulunan azim ve yetenek potansiyeliyle çok daha büyük projelerin mimarı olmaya devam edecek. Yenibiriş olarak geçen yüzyılın son 23 yılında aktif bir şekilde Türkiye istihdamının önemli kaynaklarından biri olduk. Geçen yıl yaptığımız atılımla teknolojik insan kaynakları firması olmak adına adımlar attık. İnsan Kaynakları alanında verimliliği artırmak, iş arayanların mutlu olacakları işe ulaşmaları için işe alım süreçlerini hızlandırmak adına teknolojimiz ve hizmetlerimizle yenilendiğimiz ve dönüştüğümüz bir sürece girdik. Çünkü İnsan Kaynakları yönetimi iş dünyasının en önemli gündemlerinden biri, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hangi iş alanında olursanız olun elinizdeki kaynağı yani ‘insanı’ yeteneklerine en uygun iş için seçmez ve sonrasında da onun için kıymetli, güvenilir ve destekleyici bir iş ortamı oluşturmazsanız, verimliliğiniz ve sürdürülebilir başarılarınız çok büyük hasar görebilir. Biz de Momentum’24 Zirvesi’nde iki günü planlarken tüm süreçleriyle dönüşen iş dünyası için artık geçmişi değil geleceği konuşma zamanının olması gerektiğini düşündük. Tam da yılın bu zamanında, artık geride kalan yılı kapattığımız ve yeni yıl için planlar yapmaya başladığımız bu dönemde olmasını özellikle arzu ettik. Momentum’24’te sadece İnsan Kaynakları üzerinden değil iş dünyasının farklı pek çok penceresinden gelecek yıla yönelik ajandaları belirlemek üzere kıymetli isimlerle bir araya geliyoruz. Burada hep birlikte fikir alışverişi yapıp, momentumu başlatalım ve 2024’ü planlayalım istedik. Böylece bu iki günün sonunda buradan daha farklı ve derinlikli bir bakış açısıyla ayrılmayı amaçladık” dedi.

“Amacımız geleceği konuşmak ve geleceğin iş kodlarını birlikte tanımlamak”

Zirvede konuşmasını gerçekleştiren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa ise “Bu yıldan sonra da devamlılığını sağlayacağımız Momentum İş Zirvesi’nde amacımız geleceği konuşmak ve geleceğin iş kodlarını birlikte tanımlamak. Bunun ilk adımında sektör ve iş alanlarının ana aktörleri gelecek yılı konuşarak gündemlerini şimdiden belirleyecekler. Bunun yanı sıra iş dünyasının ana gündemlerinden olan uzaktan çalışma, yetenek yönetimi, dijitalleşme ve verimlilik kavramlarının üzerinde de duracağız. Bugünün İK sektörü ve süreçlerinde şirketler yeni dönemde başarıyı ancak geleceğe yatırım yaparak ulaşabilir. Bu noktada güncel yeniliklerin takip edilip uygulanması, hem insan kaynakları departmanlarında çalışanların verimliği ve mutluluğu hem de iş arayanların daha hızlı bir şekilde ve kendilerine en uygun işe ulaşmasını sağlamış oluyor. Biz de Yenibiriş olarak 2022`de yaptığımız yatırım ile ‘Dijital İnsan Kaynakları ve Teknoloji şirketi olmak ve işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360° hizmet sunmak üzere vizyonumuzu ve hedeflerimizi güncelledik. Bu yıl özelinde baktığımızda 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi bizi derinden etkiledi. Biz de Yenibiriş olarak hızlıca sahaya inerek burada yaptığımız çalışmalar ve kurumlarla kurduğumuz kontaklar sayesinde bölgenin yeniden kalkınması adına iş dünyasının yardımcısı olduk. Depremden ciddi şekilde etkilenen Kahramanmaraş ve Malatya’da yer alan çadır ve konteyner kentlerde saha taraması gerçekleştirerek gerekli istihdamları belirleyip mavi ve beyaz yaka çalışanlarla etkileşime geçtik. Onların çalıştıkları sektörde yeniden işlerine kavuşması ve ülkemizin ekonomik büyümesine olan katkılarını yeniden sunmaları için gerekli desteği sunduk. Bunu yaparken de son dönemde ekibimizi büyüterek üç katına çıkardık yeni dijital yatırımlara imza attık. İK sürecinin daha hızlı ve objektif ilerleyebilmesi için ürün ve hizmetlerimizi geliştirip online genel yetenek ve dil sınavları ile yapay zekalı video mülakat hizmetlerimizi firmaların kullanımına açtık. Ön eleme süreçlerine baktığımız zaman yapay zekalı İK değerlendirme süreçlerinde bu zamana kadar yüzde 70 seviyelerinde doğruluk payına ulaşmış durumdayız.”

Geleceğe adapte olmanın anahtarı “değişime ve yeniliğe hazır olmak”

Zirvedeki panellerin öncesinde “Geleceğin Teknolojilerinin Mesleklerimiz İçin Barındırdığı Fırsatlar” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Ülkemizin geleceğini dünyaya hazırlayabilmek ve en önemlisi de Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için otomasyon, yeni teknolojiler ve iş yapış biçimimizi değiştirmemiz büyük önem taşıyor. Burada olması gereken senaryoda ise bu iş süreçlerine hakim olan, güncelleyen, denetleyen ve iyileştiren insanlara da ihtiyacımız da var. Yakın gelecekte bazı iş kolları belki de ortadan kalkacak ama bunun yanında da yeni iş alanları ortaya çıkacak. Bunun için de bu değişime ve yeniliğe hazır olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zirvede açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ilk panel, Kemal Öztürk’ün moderatörlüğünde İGA İstanbul Havalimanı CEO VekiliSelahattin Bilgen, Bağımsız YK Üyesi ve Stratejik Danışman Selen Kocabaş ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya’nın katılımıyla gerçekleşen İş Dünyası ’24 Gündemi oldu.

Günün ikinci panelinde ise CEO ’24 Gündemi ele alındı. Moderatörlüğünü Deniz Bayramoğlu’nun yaptığı panele ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Avansas CEO’su Gary Fox ve Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya katılım gösterdi.

Momentum’24 Zirvesi’nde ilk günün son paneli Hakkı Alkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Teknoloji ’24 Gündemi oldu. Panelin konuşmacıları arasında DHL Global Forwarding Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Direktörü Burak Ertuna, ICT Cloud Genel Müdürü İbrahim Edin ve Beymen Group Teknoloji ve Dijital Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Reha Emekli yer aldı.