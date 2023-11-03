İnşaat malzemesi sanayi üretimi ağustosta yüzde 5,4 büyüdü

Ağustos ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre alt sektörlerin 13’ünde (yüzde 60) yükselirken, 9’unda (yüzde 40) geriledi. Raporda, inşaat sektöründeki istihdamın da Ağustos 2023’te 1 milyon 740 bin 387’ye ulaşarak 2020 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ekim 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2023 yılının ilk çeyrek döneminde deprem afetinin etkisi ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak üretim hızı yavaşlamış ve inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış göstermişti. İkinci çeyrekte ise depremin artçı etkileri, seçim sürecinin belirsizliği, dış pazarlardaki yavaşlama ile nisan ve haziran aylarında çalışma gün sayısının azalması sonucu inşaat malzemesi üretimi geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1,4 artmıştı. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 yükselen inşaat malzemesi sanayi üretimi, 2023 Ağustos ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Seçimlerin yarattığı belirsizliklerin ortadan kalkması ve yeni ekonomi politikalarının uygulanmaya başlanması, ağustos ayındaki büyümenin en önemli etkenleri olarak öne çıktı.