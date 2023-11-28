İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş yavaşladı

Endekse göre eylül ayında yüzde 8 düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları, ekim ayında da gerilemesini sürdürdü. Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4’lük bir düşüşün yaşandığı ikinci el fiyatlarında, en büyük gerileme C segmentinde görüldü. Online ilan sitelerindeki yüksek fiyatların aksine fiyat düşüşlerinin gerçek piyasalarda etkisini hissettirdiğini söyleyen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “İkinci el araç alımları avantajlı hale gelmeye devam ediyor, fiyatlardaki düşüş yavaşlıyor” dedi.

İkinci el araç pazarında değişen fiyatlara karşı toplumu doğru bilgilendirmeyi amaçlayan VavaCars, araç almak isteyenlere öngörü sağlamak adına ağustos ayından bu yana düzenli olarak yayımladığı ‘VavaAI Fiyat Endeksi’nin ekim sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerinin analizini yaparak üçüncü kez yayınladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında girdiği düşüş trendini ekim ayında da sürdürdü.

Rapora göre ikinci el fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4 geriledi. Online ilan sitelerindeki yüksek fiyatlara rağmen ortaya çıkan düşüş, eylül ayındaki yüzde 8’lik düşüşe göre azalmış olsa da gerçek piyasalarda etkisini hissettirmeye devam etti. Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, düşen fiyatlarla birlikte ikinci el araç alımlarının avantajlı hale gelmeye ve biriken talebi tetiklemeye başladığını söyledi.

“İlan sitelerindeki fiyatlarla gerçek fiyatlar arasında fark var”

Kamuya açık verileri referans alarak geliştirdikleri endeksin ilan sitelerindeki fiyatlarla gerçek fiyatlar arasındaki farkı ortaya koyduğuna dikkat çeken Serdıl Gözelekli, “Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 4 oranında geriledi. Fiyatlardaki gerileme devam etse de düşüş hızı yavaşlıyor. En çok fiyat düşüşü önce C ardından sırasıyla A ve B segmentlerinde gözlemlendi. Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, online platformlarda gösterilen fiyatlar ile ticari piyasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çekiyor. Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen reel piyasalarda ortaya çıkan düşüş, piyasalarda net bir şekilde hissediliyor. Bu da ikinci el araç alım-satım sürecinde doğru bilgiye ulaşmanın önemini ortaya koyuyor. Bu bilgiler ışığında, ikinci el araç piyasasındaki değişimleri yakından takip etmeye ve doğru değerlendirmelere dayalı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.