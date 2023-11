HUAWEI FreeBuds Pro 3 ile Yolculuklarınızı İyileştirin

Üstün amiral gemisi TWS kulaklıkların yeni nesli HUAWEI FreeBuds Pro 3'ün en çok övülen özelliklerinden biri, olağanüstü ses kalitesi ve L2HC 2.0 ve LDAC yüksek çözünürlüklü codec ile çift yüksek çözünürlüklü kod çözme özelliğidir.

Kulaklıkların yeni Üçlü Uyarlanabilir EQ algoritması sesi daha da iyileştirerek günlük tren yolculuğunun sıradan ortamını her notanın, vokalin ve davul sesinin kristal netliğinde olduğu bir alana dönüştürmenizi sağlar. Algoritma, ses seviyelerine, kulak yapısına ve kullanım koşullarına uyum sağlayarak kullanıcının işitsel deneyimi için çok yönlü gerçek zamanlı optimizasyon sağlar ve EQ'yu sürekli olarak mükemmel ses kalitesi sağlayacak şekilde ayarlar.

İstasyona yanaşan bir trenin ahenksiz tıkırtısını, en sevdiğiniz akustik setin yumuşak, yumuşak tonlarıyla değiştirdiğinizi hayal edin. HUAWEI FreeBuds Pro 3 bunu günlük bir gerçeklik haline getiriyor.

Müzik türleri geniş frekans aralığı ile hayat buluyor

Ancak bu sadece ses kalitesiyle ilgili değil; aynı zamanda çok yönlülükle de ilgili. HUAWEI FreeBuds Pro 3, 14Hz'e kadar inen düşük frekansta etkileyici derecede geniş bir frekans aralığı sunarken, 48kHz'e kadar ulaşan yüksek frekans, bas ve ayrıntı açısından zengin bir dinleme deneyimi sunar. Müzik zevkiniz ister bas ağırlıklı elektronik ister ruhunuzu okşayan klasik ister ayaklarınızı yere vuran caz olsun, bu kulaklıklar sizi korur.

L2HC 2.0 ve LDAC'ın çift yüksek çözünürlüklü kod çözümü, her enstrümanı, her vokal nüansını ve her ritmi duyulması amaçlandığı gibi duymanızı sağlar. Keskin tizler, dengeli orta sesler ve gürleyen alçak sesler bir araya gelerek sizi canlı performans ortamına taşıyor. HUAWEI FreeBuds Pro 3 ile sabah treninde kendinizi tam bir orkestra ile çevrili olarak hayal edin, işe gidip gelirken geniş ses sahnesini yanınızda getirebilirsiniz.

Kendinizi sesli kitaplara ve podcast'lere bırakın

Sayıları giderek artan podcast meraklıları için HUAWEI FreeBuds Pro 3 harika bir dinleme deneyimi sunuyor. Kulaklıkların yüksek kaliteli sesi, insan konuşmasının doğal tonlarını ve ritimlerini ortaya çıkararak özellikle ses ayrımında ustadır.

Edebiyatı şarkı sözlerine tercih ediyorsanız, HUAWEI FreeBuds Pro 3 bu konuda da başarılı. Olağanüstü ses netliği ve ton dengesi ile bu kulaklıklar, sesli kitapların canlı hikâye anlatımı oturumları gibi duyulmasını sağlar.

İster entelektüel bir tartışma ister bir komedi skeci veya bir araştırma dizisi dinliyor olun, her ses farklı ve her kelime kristal berraklığında. Podcast ve sesli kitap dünyasında ayrıntılar önemlidir. HUAWEI FreeBuds Pro 3, her birini yakalamanızı sağlar.

Her yerde müzik keyfi için uzun pil ömrü

HUAWEI FreeBuds Pro 3, sesin ötesinde, kulaklıklarda 4,5 ila 6,5 saate kadar oynatma ve şarj kutusu ile kullanıldığında 31 saate kadar güçlü bir pil ömrü ile donatılmıştır. Hareket kontrolleri de akıllı telefonunuza uzanmanıza gerek kalmadan hızlı ve sezgisel kontrol sağlayan bir kolaylık katmanı ekler. Ayrıca, IP54 seviyesindeki su ve toz direnci, HUAWEI FreeBuds Pro 3'ü egzersizler de dahil olmak üzere tüm senaryolarda endişesiz kullanım için ideal hale getirir.

4.999 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunulan FreeBuds Pro 3 yanında 399 TL kayıp kulaklık desteği ve 3 ay vade farksız taksit avantajıyla tüketicilerle buluşuyor. Birlikte alımlarda 1.000 TL indirim sağlanan kulaklar ayrıca AFBPRO300 kupon kodu ile alındığında 300 TL daha indirim yapılıyor.