Goodyear geri dönüşümle Izopren üretecek

Ham petrolün rafine edilmesinden elde edilen bir yan ürün olarak üretilen bir hidrokarbon olan izopren, bazı sentetik kauçuk türleri için öncü madde olan kullanılıyor. İzopren birimleri, lastik ve diğer ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan poliizopren üretiminde katalizör olarak kullanılarak uzun zincirler halinde polimerize ediliyor.

İş birliği kapsamında Goodyear, yenilebilir olmayan biyokütle ve tarımsal malzemeler olan lignoselülozik hammaddelerden yüksek kaliteli izopren üretmek için Visolis'in teknolojisinden yararlanacak. Visolis, sürecin azaltım potansiyelini keşfetmek için ilk karbon ayak izi analizini gerçekleştirdi ve Goodyear ile iş birliği projesinin bir parçası olarak azaltımları daha fazla değerlendirmeye devam edecek.

Goodyear ile iş birliğinin atık malzemeleri değerli monomerlere dönüştürmek için devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Visolis CEO'su Dr. Deepak Dugar, “Teknolojimizi bu şekilde kullanmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, sürdürülebilir uygulamalara ve pozitif değişim sağlayan malzemelerin geliştirilmesine olan ortak bağlılığımızın bir kanıtı” şeklinde bilgi verdi.

İş birliği ile ilgili konuşan Goodyear Küresel Operasyonlar ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Helsel ise “İnovasyon ve iş birliğinin sürdürülebilirlik yolculuğumuzda ilerleme kaydetmemizin ve 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfır emisyon da dahil olmak üzere hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Visolis gibi şirketlerle çalışarak öğrenmeye, yenilik yapmaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmaya devam edebiliyoruz” dedi.

Goodyear, şirketin yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşılarken ürün performansı sağlayan sürdürülebilir malzeme seçeneklerini de aktif olarak araştırıyor. Şirketin sürdürülebilir malzeme kullanımını geliştirmek için Goodyear'ın teknoloji ekipleri yeni alternatif hammaddeleri araştırmak ve yenilikçi çözümleri dahil etmek için çalışıyor. Bunun bir örneği, Goodyear'ın bu yılın başlarında tanıttığı yüzde 90 sürdürülebilir malzemeli lastik. Goodyear, bu yıl gerçekleştireceği satışlarının yüzde 70'inin sürdürülebilir malzeme içeren lastiklerden olmasını planlıyor.