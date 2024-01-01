Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Sektörü 15 Şubat’ta Adana’da REWA Anatolia’da Buluşuyor

İklim krizi ile mücadelede, atmosferde birikerek küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının oluşmasında payı olan atıkların toplanması ve geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Bu kapsamda atıkların toplanması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesinde belediyelerin çok önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Feraye Gürel, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Valiliği, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Ticaret Odası’nın destekleri ile 15-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Adana’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı’na dair son hazırlıklara dair bilgilendirmede bulundu.

Geleceğin teknolojileri REWA Anatolia’da tanıtılacak

Gürel, REWA Anatolia’da bu yıl 80’den fazla katılımcı firma ve dünya genelinden 5 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin yer alacağını belirtti ve şöyle devam etti: Adana’nın ilk sürdürülebilirlik Fuarı REWA Anatolia’da; “Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Etme Çözümleri”, “Kentsel Atık Yönetimi, Ulaşım ve Temizlik Araçları, Ekipmanları ve Teknolojileri”, “Tesis, Makine ve Ekipman”, “Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler”, “Sürdürülebilirlik” çözümleri ve teknolojileri alanlarındaki en yeni teknoloji ve hizmetler ile endüstriyel çözümlerini sergileyeceğiz. Sektörün lider firmaları, yerel yönetim temsilcileri, KOBİ ve özel sektör karar vericileri, enerji araç ve ekipman üreticileri, OSB yetkilileri, finans ve leasing kuruluşları Adana’da REWA Anatolia çatısı altında 3 gün süreyle bir araya gelecekler.”.

Belediyelerde 30,3 milyon ton atık toplandı

Atık yönetimi ve geri dönüşümde belediyelerin kritik rol üstlendiğine dikkat çeken Feraye Gürel, "TUİK’in Kasım 2023’te açıkladığı son verilere göre; ülkemizde toplam 1.391 belediye bulunuyor ve 1.389'unda atık hizmeti veriliyor. Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 30,3 milyon ton atığın %85,9'u atık işleme tesislerine ve %13,5'i belediye çöplüklerine gönderilirken, %0,6'sı ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı ise 1,03 kg olarak hesaplandı. Tüm bu veriler yerel yönetimlere düşen sorumluluğun ve iklim krizi ile mücadele için sahip oldukları gücün altını çiziyor. Biz de bu nedenle mottomuzu, “Yerel Çözümler, Küresel Etki: REWA Anatolia” olarak belirledik ve 81 ilden büyükşehir ve ilçe belediyeleri olmak üzere fuarımıza geniş katılım çağrısında bulunduk. Sektör profesyonellerini 15-17 Şubat 2024’te Adana TÜYAP’a bekliyoruz." dedi.

Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan konumda yer alıyor

COP 28 Konferansı’na da atıfta bulunan Gürel, “Bu yıl Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP 28) binin üstünde rekor sayıda temsilciyle katılan ülkemizin dikkat çektiği üzere, Türkiye küresel ortalamadan yüzde 20 oranında daha fazla ısınan Akdeniz Bölgesi’nde yer alıyor ve bu da bizi iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan yapıyor. REWA Anatolia olarak inanıyoruz ki; iklim krizini ancak tüm ülkeler el ele önce kendi kapımızın önünü temizleyerek çözebilir ve küresel ısınmayı yavaşlatmada yerelden çözümler üretebiliriz.” dedi.

15 oturumda 50’yi aşkın uzman konuşmacı

Solis Fuarcılık tarafından 15-17 Şubat 2024 tarihleri arasında TÜYAP Adana’da düzenlenen REWA Anatolia Fuarı, aynı zamanda fuar ile paralel organize edilecek konferanslar ve B2B toplantılarına ev sahipliği yapacak. Etkinlik ve görüşmelerde, toprak, hidrosfer, kıyı ve kent alanlarının restorasyonu ve ekolojik yapının canlandırmasına yönelik özellikle sektörel tedarik zincirlerinde döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi gibi önemli konular ele alınacak. REWA Anatolia Konferansı’nda alanlarında uzman üst düzey bölgesel, ulusal ve uluslararası 50’yi aşkın konuşmacı yer alacak ve 15 oturum gerçekleşecek.

TÜÇEM Derneği ile Atık Yönetimini konuşuyoruz

Çevre Eğitimi ve Geri Dönüşümü üzerine faaliyette bulunan firmalarda yöneticilik yapan kadınlar tarafından kurulan TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği Üyeleri "Sıfır Atık ve Depozito İade Sistemi", "Atık Yağların Yönetimi", "Atık Pillerin Yönetimi", "Elektrikli Elektronik Atıkların Yönetimi", "Pet-Plastik Atıkların Yönetimi", "Akümülatörlerin Yönetimi", "Yeşil Mutabakat " ve “Çevrede Denetleme ve İSG” başlıklı konuları REWA Anatolia’da detaylı olarak gündeme taşıyacak. Oturum TÜÇEM Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Danışmanı Aynur Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek, TÜÇEM Başkan Yardımcı SÖZBİR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Karakuş, TÜÇEM Yönetim Kurulu Üyesi TAP Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar, TÜÇEM Üyesi Exitcom Genel Müdür Yardımcısı Esra Eken Torunoğlu, TÜÇEM Üyesi Prevented Ocean Plastic Mediterranen kalite Direktörü Elif Kayaduman, TÜÇEM Üyesi AKÜDER Genel Sekreteri Serpil Özkan, TÜÇEM Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ULUS Çevre Genel Müdürü Rahşan Bukni Ulus ve TÜÇEM Üyesi Kıdemli Baş Denetçi-İSG Uzmanı Altap Oral Baştaş konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda ayrıca TÜDAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜÇEM Gönüllüsü, EGEÇEV Genel Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ürgen de ‘’Atık Camların Yönetimi’’ konusunda önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Bir Kutu, Bir Pedal: REWA Anatolia'dan Çevre Dostu Adımlar!

REWA Anatolia katılımcı ve ziyaretçileri ile birlikte çocukları hayallerindeki bisiklet ile buluşturacak bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. “670 kutu=1 Bisiklet Projesi” kapsamında katılımcı ve ziyaretçilerin fuar alanına getirecekleri metal atıklar, çocuklara bisiklet olarak geri dönecek. Dileyen herkes REWA Anatolia’da belirlenen teslim noktasına bir kutu metal atık teslim ederek projenin destekçisi olabilecek.

Değişim, Dönüşüm ve Benzeri İşler Sergisi

Küratörlüğünü TÜÇEM Üyesi, sanatçı Zehra Ağdaş’ın üstlendiği Değişim, Dönüşüm ve Benzeri İşler Sergisi, REWA Anatolia’da ziyaretçiler ile buluşacak. Fuar ev sahipliğinde gerçekleşecek 3 gün süreli sergi, ziyaretçileri geçmişten günümüze uzanan bir sanat yolculuğuna çıkaracak. Sergide sanatçı Zehra Ağdaş’ın fırça yerine iğne, boya yerine ipliklerle kumaş üzerinde gerçekleştirdiği sanatın sınırlarını zorlayan eserleri yer alacak.