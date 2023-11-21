Gençlerin gündeminde gezegeni korumak var

Dünyada 45 ülkede, 430 bin çalışanıyla her gün 80 milyon insanın yaşamına dokunan Sodexo, sürdürülebilirlik çalışmalarını araştırmalarla destekliyor. Sodexo’nun son Sustainability Insights araştırmasında, Z ve milenyum kuşaklarının gezegenin geleceği konusundaki hassasiyeti ön plana çıkıyor. Araştırmaya katılan milenyum ve Z jenerasyonunun yüzde 21’i, tüm seçimlerini çevresel etkilere göre yaptığını vurguluyor.

Sodexo’nun globalde gıda israfını 2025 yılına kadar yüzde 50, CO2 emisyonlarını ise yüzde 34 azaltmayı hedeflediğini belirten Sodexo Türkiye CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Yatırımlarımızı yönetirken de sürdürülebilirlik, sorumlu kaynak kullanımı ve çevresel etkimizi göz önünde bulundurarak kararlarımızı veriyoruz. Hizmet verdiğimiz müşterilimizin de sürdürülebilirlik taahhütlerini benimsiyor ve buna göre hareket ediyoruz” dedi.