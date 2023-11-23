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Garanti BBVA, rüzgâr enerjisi finansmanındaki payını artırıyor

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Garanti BBVA, rüzgâr enerjisi finansmanındaki payını artırıyor
Yenilenebilir enerji projelerine sağladığı finansmanı sürekli artıran Garanti BBVA, Dost Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. bünyesindeki Galatya Enerji Üretim A.Ş. ile Işıklar Rüzgâr Enerjisi Santrali yatırımı için 36,1 milyon Euro tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.

Projede 5.9 MW büyüklüğündeki türbinlerle beraber 118 metre kule uzunluğuna ve 80 metre kanatlara sahip 6.8 MW’lık rüzgar türbinleri kullanılacak. Türbinlerin toplam yüksekliği kanatlarıyla birlikte 200 metreye yaklaşacak. Bu yatırımla beraber Garanti BBVA’nın Dost Enerji bünyesinde finansman sağladığı rüzgâr enerjisi projelerinin kurulu gücü 185 MW’tan 235 MW’a ulaşacak.

Toplam yatırım tutarı 250 milyon Euro’yu aşan projelerle yılda 825 milyon kWh’lik yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleşecek ve yaklaşık 250 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca, yılda toplam 400 bin tonun üzerinde karbon salımı engellenecek.

Finansmanla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğünün enerji projeleri özelinde uzmanlaşmış ekibinin yürüttüğü işlemler kapsamında Bankamızın Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santrallerinin finansmanındaki pazar payı %25’i aştı. 2014 yılından beri proje finansmanı faaliyetlerimiz kapsamında elektrik üretimi yatırımlarına sağladığımız finansman tutarının tamamını yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdik. Işıklar Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin finansmanı ile Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin artmasına katkı yapacağımız için mutluyuz.” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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