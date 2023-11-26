Fuzul Topraktan "Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi" ile önce arsa sonra ev sahibi yapıyor

Yeni projesi Ispartakule’nin 25 Kasım tarihinde lansman toplantısını gerçekleştiren Fuzul Topraktan hem arsa hem de konut yatırımı olarak yatırımcısına yüksek kazanç sağlayacak bir fırsat sunuyor.

İstanbul’un son yıllarda değer kazanan bölgelerinden biri olan Ispartakule’de yer alan projede arsa payı 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki saat içinde ise projenin yüzde 70’inin satışı gerçekleştirildi.

İnşaatın başlamasının ardından 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede tam donanımlı site yaşamına uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün olacak. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından bu değerli bölgede inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

Ispartakule projesinin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlaması planlanıyor. Daire seçeneklerinden yararlanmak isteyenler için ise inşaat maliyeti için peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sunuluyor. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.

Faruk Akbal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de konut sahibi olmanın, her ailenin, her bireyin bir hayali olduğunu belirterek, barınma ihtiyacının tüm dünyada gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek toplumsal olarak en önemli hususların başında geldiğini dile getirdi.

Akbal, "Gerek ekonominin geldiği boyut, maliyetlerdeki artış, enflasyon baskısı, banka kredilerindeki zorluklar ve kısıtlamalar, vatandaşımızı ev sahibi olma noktasında oldukça zor bir durumda bırakıyor. Artık bir konut sahibi olmak, bir ihtiyaçtan çok sanki bir lüks noktasına doğru gidiyor." diye konuştu.

Fuzul ailesi olarak bir seneyi aşkın süredir vatandaşın bu en temel ihtiyacı olan konut edinimini bir lüks olmaktan çıkarıp, bu ihtiyacı nasıl giderebileceğine dair bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Akbal, "Bu bir senenin sonunda aşamalı konut sistemini ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu duyuyoruz." dedi.