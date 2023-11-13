Futbol İddaa Nasıl Oynanır?
Oyun ve bahis meraklılarının kafasında İddaa ile ilgili pek çok soru işareti bulunuyor. Spor Toto Teşkilatı’nın resmi oyunu olan İddaa, kişilerin tahmin yeteneklerini ölçen bir oyun olarak öne çıkıyor. İddaa pek çok farklı spor müsabakalarını tahmin etmeye yönelik olarak oynanabiliyor. Futbol İddaa, adından da anlaşılacağı üzere futbol müsabakalarının sonuçları, gol sayıları gibi verilerini tahmin etmeye dayalı bir oyun. Futbol, İddaa alanında en çok tercih edilen spor dalı olarak biliniyor. Futbol maçlarının sonuçlarını tahmin ederek İddaa oynamak için belli başlı bilgilere sahip olmak gerekiyor. İşte futbol İddaa ile ilgili bilinmesi gerekenler…
Futbol İddaa Nedir, Nasıl Oynanır?
Futbol İddaa, futbol müsabakalarının sonuçlarını tahmin ederek futbol coşkusunu daha heyecanlı bir şekilde yaşamanıza ve futbol bahisleri üzerinden para kazanmanıza olanak sunan bir oyundur. Spor Toto Teşkilatı’nın resmi oyunu olan İddaa, tamamen yasaldır. Eğer futbol maçlarını düzenli olarak takip ediyor ve olası skorlar ile ilgili tahmin yürütme konusunda kendinizi başarılı buluyorsanız bu oyundan keyif alabilirsiniz.
Futbol İddaa oynamak için ilgili maç başlamadan önce kuponu doldurmak gerekiyor. (Birçok spor karşılaşmasında canlı iddaa imkânı da bulunur.) Kuponda doldurulması gereken bilgiler, yani tahmin etmeniz gerekenlerden bazıları şunlar:
Maç Sonucu
- Toplam Gol Sayısı (2.5 Alt/Üst)
- İlk Yarı/Maç Sonucu
İster kendiniz tahminde bulunarak bu alanları doldurabilir isterseniz de uzmanların yorumlarından faydalanarak İddaa oynayabilirsiniz.
İddaa oynamak için öncelikle İddaa programını düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Bu programda tahmini yapılabilecek maçlar, maçların başlama saatleri, tahmin seçenekleri ve bu seçeneklerin oranları yer alıyor. Programdaki karşılaşmaları inceleyebilir ve maç öncesinde ya da maç sırasında kuponu doldurmaya başlayabilirsiniz.
İddaa kuponunda 0’dan başlayarak 9’a kadar devam eden soldan sağa kutucuklar bulunur ve bu alana maç kodu işaretlenir. Ardından bahis seçimi yapılır (taraf bahsi mi yoksa alt/üst bahsi mi gibi); seçilen bahislerin kodları maç kodunun sağ kısmında bulunan alanda işaretlenir.
Futbol İddaa Oynamak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler
Futbol İddaa bahis ve şans oyunu sevenlerin en çok ilgi gösterdiği oyunlar arasında yer alıyor. Hem yerli hem de yabancı liglerde oynanan futbol müsabakaları ile ilgili sonuçları tahmin etmeye dayanan bu oyunla alakalı olarak şunları bilmeniz iyi olacaktır:
- İddaa oynayabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından yabancı kimlik numarasına sahip olmak gerekir.
- İddaa oyun kuralları, 31.08.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Sabit İhtimalli Bahis Oyunları (İddaa) Oyun Planı" yönetmeliğinde yer alır.
- İptal ya da erteleme durumlarında İddaa Risk Yönetimi’nin yaptığı değerlendirmeye göre kuponlar sonuçlanır.
- İddaa programında yer alan her maç için bir oran belirlenir. Takımların güç farkı, sakat ve cezalı oyuncular gibi çeşitli etkenlere göre oranlar değişiklik gösterir. Kuponunuza ekleyeceğiniz maçların oranlarının birbiriyle çarpımı, kuponunuzun toplam oranını ifade eder.
- İddaa bülteninde “canlı” ibaresi ile belirtilen maçlara canlı İddaa yani maç sırasında İddaa kuponu doldurulabilir. Canlı bahiste oynanan kuponlar iptal edilemez.
- Hazırladığınız İddaa kuponundan kazanabilmeniz için İddaa dünyasının terimlerini bilmeniz gerekir. Örneğin; MS maç sonucu tahmini, İY ilk yarı sonucu tahminini, 1.5 Alt karşılaşmada en fazla 1 gol olmasını, HMS handikaplı maç sonucunu, KG karşılıklı gol olup olmamasını ifade eden terimlerdir.
- Spor Toto Teşkilatı’nın resmi oyunu olan İddaa farklı platformlardan oynanabilir, bunun için güvenli adresleri seçmeye dikkat etmelidir.