FreeZone'dan espora destek

Vodafone, Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle FUT Esports ile BBL Esports’un karşı karşıya geldiği 100. Yıl VALORANT Gösteri Maçı’nda yer aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla maçın toplam erişimi 2,5 milyona ulaştı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle ESA Esports Arena’da düzenlenen ve FUT Esports ile BBL Esports’un hem kadın hem de erkek takımlarının karşı karşıya geldiği 100. Yıl VALORANT Gösteri Maçı’nda yer aldı. Katılımcıları FreeZone güzellikleriyle buluşturan Vodafone, çeşitli etkinlikler ve FreeZone faydaları ile genç oyunseverlerin 29 Ekim coşkusuna ortak oldu. Vodafone, bu maça özel olarak, oyunseverlere %40’a varan tarife indirimi sunarken, “Teklif Ver Kazan” kurgusuyla da Xbox S hediye etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

“Oyun ve espor dünyası her geçen gün daha da büyüyor. Vodafone FreeZone markamızla 7 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptık. Yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Güzellikleri ile Twitch, Discord ve mobil oyunlarda geçerli 20 GB’a varan ek internet hediyesi veriyoruz. İnternet hediyesinin yanı sıra Vodafone Mobil Ödeme ile yapılan oyun için harcamalarda geçerli 50 TL indirim faydası sunuyoruz. Geçen yıl başlattığımız FUT Esports işbirliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük iki espor kulübünü karşı karşıya getiren 100. Yıl VALORANT Gösteri Maçı’nda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu maça özel olarak düzenlediğimiz etkinliklerle genç oyunseverlerin Cumhuriyet coşkusuna ortak olduk.”

Toplam erişim 2,5 milyon oldu

Türkiye’nin en büyük iki espor kulübünün mücadele ettiği ve Cumhuriyet sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladığı 100. Yıl VALORANT Gösteri Maçı, @VALORANTChallengersTR YouTube hesabından ve FUT Esports’un influencer Twitch kanalından canlı yayınlandı. Yayın, anlık 20 bin canlı ve 300 binin üzerinde tekil izleyiciye ulaştı; sosyal medya paylaşımlarıyla toplam erişim 2,5 milyonu buldu.

FUT Esports işbirliğiyle genç oyunseverlere destek oluyor

Vodafone FreeZone, FUT Esports işbirliğiyle, hem esporu takip eden gençleri hem de espor ekosistemini destekliyor. Türkiye’nin en büyük espor kulüplerinden biri olan FUT Esports’un ana sponsoru olan FreeZone, bu işbirliği kapsamında bir yandan oyun endüstrisini geliştirecek yeni ve faydalı içerikler üretiyor, bir yandan da oyun turnuvaları ve Twitch yayınlarında hem takımın hem esporseverlerin yanında yer alarak ülkemizdeki espor ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Vodafone, esporda önemli işbirliklerine imza attı

Vodafone, espor alanında bugüne kadar pek çok sponsorluk gerçekleştirdi. 2017'de esporun güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive Esports iş ortaklığıyla ilk adımını atan Vodafone, 2018'de Riot Games ile daha kapsamlı ve büyük bir adım atarak, Türkiye’deki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru oldu. 2019 sonunda Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na ismini veren Vodafone, 2021'de oyun portföyüne Riot Games’in mobil oyunu Wild Rift’i kattı. Aynı yıl Lokum Games ile beraber Zula FreeZone CUP 2021'i gerçekleştiren Vodafone, 2022'nin ilk aylarında ise Free Fire 5G Turnuvası’nı düzenledi.