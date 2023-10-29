Flora Expo Antalya Tamamlandı

Fuarı’nın açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyelerin, belediyecilerin, yerel yöneticilerin bu fuarlara bu sektördeki gelişmelere bu açıdan da kayıtsız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu şehrimizin güzelleşmesine de yeşillenmesine de daha güzel yeşil projelerle buluşmasına da katkı verecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu fuar daha da zenginleşerek yoluna ve yolculuğuna devam eder“dedi.

Fuarda Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan’da açılış konuşması yaptı. Bitkisel üretim içerisinde KDV oranının %20 olduğu tek sektörün süs bitkileri olduğunu dile getiren Akcan, ayrıca kalitede dünya standartlarında üretimin yapıldığı süs bitkileri sektöründe maliyetler konusunda sıkıntılar yaşandığını, öngörülemeyen ekonomik şartlar sebebiyle sektörün çok ciddi sorunlar yaşadığını belirtti ve bu konularda ilgililerden destek istedi.

HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel’de, bu yıl fuara özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden ziyaretçilerin geldiğini belirtti. Yüksel “İhracatı artırmak ve yerli üreticilerimizin yurt dışı bağlantılarını güçlendirerek işbirliği imkânı yaratmak için fuarı uluslararası düzeye taşıdık. Önümüzdeki yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarda hedefimizi daha da büyütüyor ve Avrupa’dan da ziyaretçi katılımı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.