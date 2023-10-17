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Esin Güral Argat: Önümüzdeki 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım planlıyoruz

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Esin Güral Argat: Önümüzdeki 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım planlıyoruz
Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında şirketin 75. yılını gururla kutlayan Gürok Grup, yenilikçilik ve AR-GE’yi odağına alan çalışma anlayışı ve yeni sektörlere yatırım planlarıyla büyümeye devam ediyor.

Gürok Grup, İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen bir gala ile 75. yaşını kutladı. Galaya Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Erol Güral ve Esin Güral Argat, Gürok Grup yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Basın galasında şirketin tarihi, başarı hikayesi, kurum kültürü, değerleri, gelecek vizyonu ve yatırım planları paylaşıldı. 1948 yılında Kütahya’da kereste ticareti ve imalatıyla faaliyetlerine başlayan Gürok Grup, bugüne kadar; sanayide kerestecilik, madencilik, seramik, porselen, cam, kiremit üretiminden turizm gibi sektörlere kadar gösterdiği faaliyetlerle Türkiye’de üretim, sanayi ve turizmde dünya markaları yaratma hedefiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Esin Güral Argat: “Önümüzdeki 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım planlıyoruz”

Şirketin sanayi, turizm ve yapı sektörlerindeki uzmanlık alanlarını genişleterek Türkiye’yi ileriye taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat şöyle konuştu, “Sanayide dünden bugüne taşıdığımız tecrübemizi inovatif tasarımlarla destekliyor ve yerli üretimle ihracat yapıyoruz. Var olduğumuz her sektörde yeniliğin ve cesaretle yapılan işlerin öncüsüyüz. Turizmdeki 30 yılı aşkın deneyimimizi yurt dışı destinasyonlara taşıyarak ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Gürok Grup olarak geçtiğimiz son 10 yılda faaliyette olduğumuz sektörlerde şirketlerimizin büyüme, AR-GE ve inovasyon gibi ihtiyaçlarına yönelik toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 10 yılda ise 1,5 milyar dolar yatırım planımız var. Bugün Kütahya’dan Maldivler’e, Antalya’dan Burdur’a, İstanbul’dan New York ve Milano’ya kadar tüm markalarımıza hayat veren 5 bin Gürok çalışanımızla geleceğe heyecan ve umutla bakıyoruz.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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