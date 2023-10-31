Enerjisa Üretim’den Çanakkale'deki Arıcılara Ekipman ve Fidan Desteği

Türkiye’nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Çanakkale’de dikim gerçekleştirdi. Enerjisa Üretim, 2022 yılında oluşturulan 2 adet bal ormanına ek 2023 yılının sonuna kadar toplam 5 adet bal ormanı için fidan desteğini tamamlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında isale hattından su havuzuna, yol yapımından arı sağım makinasına kadar arıcıların ihtiyaç duyduğu altyapıya destek veren Enerjisa Üretim, toplamda 150 adet 5 çerçeveli ve iki katlı yerlı arılı kovanı arıcılara bağışladı. Bal ormanlarından Çanakkale Arıcılar Birliğine üye 650 arıcının yanı sıra çevre illerde bulunan yaklaşık 350 gezgin arıcı; toplamda 1000 arıcı ve ailelerin faydalanması amaçlanıyor. En az 10.000 kovan arı sağımı ile 100 ton bal sağımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan; “Bugün Enerjisa Üretim ve Akçansa çalışan ve ailelerinden oluşan gönüllüler ile birlikte Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında bir araya geldik. Çanakkale Enerjisa Üretim olarak hali hazırda santralimizin bulunduğu ve yatırımlarımızın olduğu önemli bir şehir. Faaliyet gösterdiğimiz diğer şehirlerde olduğu gibi Çanakkale’de de topluma ve çevreye katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bölgedeki biyoçeşitliliğe katkı sağlayacak bal ormanı için fidan dikimini tamamladık. Proje kapsamında lavanta yolunu oluştururken, bölgedeki arıcılara gaz maskesi ve arıcı maskesi dağıtımını da gerçekleştirdik” dedi.

Enerjisa Üretim proje kapsamında Çanakkale’de toplam 21 adet bal ormanını tamamlamayı hedefliyor.