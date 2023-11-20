Emirates'ten 58 milyar dolarlık geniş gövdeli uçak siparişi

Hâlihazırda dünyanın en büyük geniş gövdeli yolcu uçağı operatörü olan Emirates; büyüme planlarını güçlendirmek, modern ve verimli bir filoyu sürdürmek ve yolcularına en iyi uçuş deneyimini sunmak için 52 milyar ABD Doları değerinde ek Boeing 777-9, 777-8 ve 787 uçaklarını sipariş etti.

Emirates Havayolu ve Grubu Başkan ve CEO’su, Majesteleri Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stan Deal , GE Başkanı ve CEO'su ve GE Aerospace'in CEO'su Larry Culp'ın imzaladığı anlaşmanın yapıldığı törene Dubai Veliaht Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Majesteleri Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Rashid Al Maktoum, BAE Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Dubai Hükümdar Yardımcısı Majesteleri Şeyh Maktoum bin Muhammed bin Rashid Al Maktoum ve Dubai Spor Konseyi Başkanı Majesteleri Şeyh Mansour bin Muhammed bin Rashid Al Maktoum da katıldı.

Majesteleri Şeyh Ahmed konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İlk günden itibaren Emirates'in iş modeli, Dubai'ye ve Dubai üzerinden uzun mesafelerde çok sayıda yolcuyu konforlu ve güvenli bir şekilde taşıyabilen modern ve verimli geniş gövdeli uçaklarla operasyon gerçekleştirmek oldu. Bugünkü uçak siparişleri bu stratejiyi yansıtıyor.”

“Bu ek uçaklar, Emirates'in daha da fazla şehri birbirine bağlamasını sağlayacak ve Majesteleri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un önümüzdeki on yıl içinde Dubai'nin dış ticaret haritasına 400 şehir eklemek amacıyla ortaya koyduğu Dubai ekonomik gündemi D33'ü destekleyecek. 2030'ların başlarında, Emirates filosunun yaklaşık 350 uçaklık bir filoya sahip olmasını ve Dubai'yi dünya çapında daha fazla şehre bağlamasını bekliyoruz.”

Emirates’in Boeing siparişi

Hâlihazırda dünyanın en büyük Boeing 777 uçağı operatörü olan Emirates, ilave 55 adet 777-9 ve 35 adet 777-8 için sipariş anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, havayolunun 777-X siparişlerini toplam 205 adede çıkardı.

Emirates ayrıca yeni 777X filosuna güç sağlamak adına 202 ek GE9X motoru için onayladığı siparişle, havayolunun toplam GE9X motor siparişini 460 adede çıkardı.

Bir önceki 115 adetlik siparişte yer alan ilk 777-9'ların 2025 yılında Emirates filosuna katılması bekleniyor. Yeni anlaşma sonrasındaki ek siparişler, Emirates'in 2035 yılına kadar filosuna yeni 777-9'lar katacağı anlamına geliyor.

Bu son siparişle Emirates, aynı zamanda ilk teslimatlarının 2030'da yapılması beklenen 777-8 yolcu versiyonunun lansman müşterilerinden biri olacak.

Şeyh Ahmed sözlerine şöyle devam etti: “Emirates, bugünkü siparişiyle Boeing 777 uçaklarının en büyük kullanıcısı olma konumunu sağlamlaştırdı. Başlangıcından bu son nesil 777X uçağına kadar 777 programıyla yakından ilgilendik. 777, Emirates'in tüm kıtalardaki şehirleri kesintisiz olarak Dubai'ye bağlamaya yönelik filosunun ve uçuş ağı stratejisinin merkezinde yer aldı. Boeing ile ilişkimizi genişletmekten memnuniyet duyuyoruz ve ilk 777-9'un 2025 yılında filomuza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stan Deal, "Bu sipariş, Emirates'in globaldeki uzun mesafeli seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için 777X ailesinin verimliliğine ve çok yönlülüğüne verilen inanılmaz bir güvenoyudur. 777-9 ve 777-8, Emirates'in büyüme planlarını destekleyecek, çevre performansını geliştirecek ve eşsiz yük taşıma kapasitesi sağlayacak mükemmel uçaklar" açıklamasında bulundu.

777, Emirates'in operasyonlarının omurgası olmaya devam ediyor ve havayolunun Dubai'yi altı kıtadaki şehirlere aktarmasız olarak bağlamasını sağlayan 18 saate kadar görev kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yeni 777-9 ve 777-8'ler, Emirates'in kullanımdan kaldırdığı 777 uçağının yerini alacak ve havayolunun gelecekteki büyüme planlarına temel oluşturacak.

Emirates ayrıca 30 adet Boeing 787-9'luk önceki siparişini de güncelleyerek, siparişini 15 Boeing 787-10 ve 20 Boeing 787-8'den oluşan toplam 35 adet Dreamliner'a yükseltti.