Emirates, 950 milyon ABD Doları tutarında yeni bir mühendislik merkezi inşa edecek

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu olan Emirates, Dubai World Central’da (DWC) yeni bir ultra modern mühendislik merkezi inşa etmek için 950 milyon ABD doları tutarında devasa bir yatırım yaptığını duyurdu.

1 milyon metrekareye yayılan mühendislik kompleksi, herhangi bir havayolu şirketi tarafından işletilen en büyük ve en gelişmiş mühendislik kompleksi olacak. Ayrıca, Dubai'nin dünya çapındaki havacılık altyapısına da destek sağlayacak.

Emirates'in uçak filosunu ve 2040'lı yıllara kadar operasyon gereksinimlerini desteklemek amacıyla inşa edilen tesis, diğer havayolu operatörlerine potansiyel olarak sunulan yedek kapasiteyle aynı zamanda Orta Doğu'daki ticari havacılık mühendisliği hizmetleri için en üst seviyede bir merkez olacak.

Emirates Havayolu ve Grubu Başkan ve CEO’su, Majesteleri Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Dubai Airshow'daki yatırım hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Bu önemli yatırım, Emirates'in ve havacılık sektörünün gelecekteki büyümesine olan güvenimizin bir göstergesidir. Yeni tesis; bakım, onarım, revizyon (MRO) ve uçak filomuzun tüm mühendislik gereksinimleri söz konusu olduğunda Emirates'in tamamen kendi kendine yeterli olmasını sağlayacak. Bu da bize operasyonel istikrar, esneklik ve kalite güvencesi veriyor. Bölgenin havacılık sektörünün öngörülen büyümesiyle birlikte, Emirates'in yeni mühendislik tesisi aynı zamanda en üst seviyedeki merkez olarak kilit bir rol oynayacak ve havacılık tedarik zincirindeki global oyuncuları da katılımları için cezbedecek. Ayrıca, binlerce ustalık gerektiren teknik iş yaratarak Dubai ekonomisine değer katacak.”

Emirates'in yeni mühendislik tesisi; rutin uçak kontrollerinden siparişli boya işlerine, hafif ve ağır bakım programlarından motor onarımı ve testlerine, kabin içi donanımlardan uçak dönüşümlerine kadar tüm uzman uçak mühendisliği hizmetlerini yerine getirecek donanıma sahip olacak.

Tesisler, Proje Yönetimi, Grup Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Emirates Grup Genel Müdür Yardımcısı Ali Mubarak Al Soori ise konu hakkında şunları söyledi: “İlk aşamadaki inşaat çalışmalarının 2024'te başlaması ve 2027'de tamamlanması bekleniyor. Emirates'in filosunun büyümesi ve operasyonel gereksinimleri doğrultusunda, ikinci aşamada kapasiteyi potansiyel olarak iki katına çıkaracak şekilde daha fazla genişleme için hazırlıklar yapıldı. Yeni Emirates Mühendislik kompleksi aynı zamanda kompleks boyunca yeşil yapı malzemelerinin kullanımı, tüm kampüsteki çatılara güneş panelleri kurulumu, yağlar ve atık sular için geri dönüşüm sistemlerinin kurulması da dahil olmak üzere sürdürülebilirliği tasarımına dahil edecek.”

Projenin ilk aşamasının ardından tamamı F Koduna (A380) kadar her boyuttaki ticari uçağı taşıma kapasitesine sahip 8 bakım ve 1 boya hangarı, bir motor çalıştırma tesisi, yaklaşık 20 destek atölyesi, büyük depolama tesisleri ve yönetim ofisleri hazır olacak.

Dubai International'daki (DXB) mevcut Emirates Mühendislik Merkezi, havayolunun operasyonlarını desteklemeye devam edecek. DWC'deki yeni kompleks ise başlangıçta aşırı iş yükünü ve daha uzun yerde kalma süresine sahip uçakların ağır bakım programlarını yönetecek.

ADP Ingénierie proje danışmanı olarak atandı.