Dünyanın en büyük güneş tarlaları Şanlıurfa ekonomisini uçuracak

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli en yüksek şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, yılda 3 bin saatin üzerinde güneşlenme süresiyle güneş enerjisi üretiminde büyük potansiyel barındırıyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan ve yazın adımların atıldığı Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki toplam kapasitesini yüzde 50 artıracak ve 5 gigavatlık güneş enerjisi tarlaları, 2-3 yıl içinde tamamlanası ile dünyanın en büyük güneş tarlası olacak. Böylece Şanlıurfa, enerji ve tarım üssü konumu ile hem ülke ekonomisine hem de Şanlıurfa’ya büyük katkı sağlayacak.

Şanlıurfa Türkiye’nin en önemli enerji şehirlerinden biri oluyor

Şanlıurfa’nın enerji potansiyeli, tarım ve diğer iş kollarının gelişmesine de imkân tanınacağını açıklayan Şanlıurfalı iş insanı Mehmet Mutlu, “Şehirde tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucu oluşan atıkların değerlendirilmesiyle biogaz tesisleri de kurulabilmesi ile Şanlıurfa Türkiye’nin en önemli enerji şehirlerinden biri konumuna gelecektir. Ayrıca, biogaz tesislerinin yan ürünü olan kompost, tarımda gübre olarak kullanılabilecek ve toprağın verimliliğini artıracaktır. Böylece, Şanlıurfa’nın tarım ürünleri hem kalite hem de miktar olarak artacaktır” dedi.

Şanlıurfa enerji ve tarım atılımları ile dünya şehirleri arasına girecektir

Şanlıurfa’nın, yenilenebilir enerji potansiyeli sayesinde hem kendi hem de ülkenin enerji ihtiyacını karşılayacağını ve enerji bağımlılığını azaltılmasında kilometre taşı olacağına inandığını belirten Mutlu, şehrin büyük potansiyeline inandığı için belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladığını kaydederek, “Aynı zamanda, enerji üretimi, tarım ve diğer iş kollarının gelişmesine de katkı sağlamakta ve şehrin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek olacaktır. Şanlıurfa’nın yenilenebilir enerji ve tarım sektörlerindeki liderliğini Türkiye’yi aşacağı hatta dünyanın önemli şehirleri arasına girecektir” ifadelerini kullandı.

Geliştirdiği projelerle tarım ve enerji alanındaki atılımları artırmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden aday adayı Mutlu, enerji yatırımlarının üzerine turizm yatırımları da eklenirse Şanlıurfa bölgenin yeni ekonomi üssü olabileceğini kaydetti.