Deprem bölgesine klima bağışı

Mitsubishi Electric, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye ve depremzedelere yardımlarını sürdürüyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Elektrik Ürünleri A.Ş. ve Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Üretim A.Ş., depremden zarar gören illerde kurulacak geçici konutlarda yaşayan depremzedelerin koşullarının iyileştirilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 562 adet klima bağışladı.

Mitsubishi Electric Türkiye Elektrik Ürünleri A.Ş. Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin üzerinden 7 aydan fazla süre geçmesine rağmen acılarımız hala taze. Böylesi büyük bir felaketin izlerini silmek ve depremzede vatandaşlarımızı daha iyi yaşam koşullarına kavuşturmak için hepimiz destek vermeye devam etmek durumundayız. Mitsubishi Electric Türkiye olarak bu yaklaşımla deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşanabilir koşullara kavuşmalarına, hayatlarını yeniden kurmalarına ve normal yaşamlarına hızlı bir şekilde dönmelerine yardımcı olmak için ilk günden beri yardımlarımızı hızlı ve kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın bundan sonra daha konforlu bir yaşama kavuşmaları en büyük arzumuz. Geçici konutlarda kullanılmak üzere temin ettiğimiz, yaz kış her koşulda en iyi performansı sağlayacak, yüksek verimli ürünlerimizle bölgede 500’ün üzerinde aileye dokunmak, ev ve işyerlerini yeniden kurarken onların hayatlarını kolaylaştırmak bizim için hem görev hem mutluluk. Felaketten etkilenen bölgelerin en kısa sürede toparlanmasını, vatandaşlarımızın daha güzel günlere kavuşmasını umuyoruz” dedi.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Üretim A.Ş. Başkanı Shingo Nonoue de “Kahramanmaraş depremi sadece Türkiye’nin değil dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük felaketlerden biri. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı bu felaketin ardından milyonlarca insan yeniden hayata tutunma mücadelesi veriyor. Biz de empati kurarak, “Böyle bir durumda biz kalsak nasıl bir yerde yaşamak isterdik?” diye düşünerek hayatlarını kolaylaştıran, yaşam kalitelerini artıran hem yaz hem de kış koşullarında tam performans sağlayacak ürünlerle onlara destek olmaya çalıştık. Depremden etkilenen insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için önümüzdeki dönemde de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.