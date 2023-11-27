Değişen Tüketici Talepleri Turizm Sektöründeki Hizmet Yaklaşımını Yeniden Şekillendiriyor

TatilBudur’un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Nefesoğlu iç pazarın potansiyelini artırmaya yönelik değerlendirmelerini ve pazarlama alanında nasıl bir yol izlediklerini paylaştı. Bu önemli organizasyonun bir diğer oturumunda markanın CTO’su Nazmi Özer teknolojinin hizmet deneyimine sağladığı avantajları ve bu noktada nasıl farklılaşılabileceğini örnek uygulamalar ile aktardı.

Kurulduğu günden bu yana Turizm alanında birçok ilke imza atan TatilBudur, dört bir yanındaki seyahat endüstrisi profesyonellerinin bir araya geldiği Uzakrota Summit Global 2023’te, sektörün dinamiklerini ve geleceğine ilişkin vizyoner bakışını katılımcılarla paylaştı. “İç Pazarın Gücünü Ortaya Çıkarmak’’ başlıklı açılış panelinde yer alan TatilBudur’un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Nefesoğlu pandemi sonrasında tüketici taleplerinin yerini bugün daha çok rahatlık ve eğlenceye bıraktığını belirtirken, tatilin her aşamasında güven ve hizmetin ön plana çıktığını vurguladı. Nefesoğlu “İç pazardaki potansiyeli artırmak için tüketiciyi yakından tanımak ve en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda; pandemi sonrası hijyen ve temizlik konularına önem veren tüketicinin bugün daha özgür, kişiselleştirilmiş ve eğlenceli bir tatil arayışında olduklarını gözlemledik. Tatile gideceği markada önce güven, sonra eğlence ve kolaylık aramaya başladılar. Biz araştırmalardan yola çıkarak TatilBudur olarak müşterilerimize aradıkları tatili bulabilmeleri için çağrı merkezlerimizden, online platformumuzda bulunan chatGPT’li sanal asistana kadar çeşitli kolaylıklar ve imkanlar sağladık. Bizler her şeyi müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşteri ne istiyor, neye göre kararlarını veriyor ya da değiştiriyor diye sürekli araştırma yapıyoruz. Önde gelen tüketimlerden olan televizyon, radyo ve youtube gibi mecralarda tüketici geri bildirimlerini yakından takip ediyoruz ve bize ilettikleri beklentilerine göre organize ediyoruz. 2024 sezonunda da bu çalışmalarımıza yeni projelerimizi lanse ederek devam edeceğiz” dedi.

Turizmde “hyperautomation” teknolojileri önem kazandı

Teknolojinin her alana hızlı adaptasyonu turizm sektöründe de etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle müşteri deneyimini ve uçtan uca kusursuz hizmet anlayışını geliştirmek için yapılan çalışmalarda teknolojinin desteği kaçınılmaz bir noktada yer alıyor. Türkiye turizminin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer alan TatilBudur, özellikle dijital operasyonda en iyi müşteri deneyimini sunmak adına teknolojinin en yeni imkanlarını sistemine dahil ederek, global ölçekte hizmet veriyor. Etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alan “Turizmde Hyparautomation Teknolojilerinin Önemi ve Uygulamaları” başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlenen, TatilBudur CTO’su Nazmi Özer, hyperautomation başlığı altında konumlanan RPA ( Akıllı Süreç Otomasyonu), yapay zeka, QA automation (Test Otomasyonu), Low-code teknolojiler, BI (İş Zekası) ve büyük veri alanında yapılan uygulamaları dinleyiciler ile paylaştı. TatilBudur’un bu alanda yapmış olduğu örneklere de değinen Özer, turizm sektöründe farklılaşmak için teknoloji tüm süreçlerde en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tüketiciden gelen büyük verinin analiz edilirken doğru parametlerle değerlendirilmesi gerektiğini ve mutlaka sonuçlara uygun aksiyon alınması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin sonunda yapılan ödül töreninde TatilBudur, ’”Dünyanın Önde Gelen Seyahat Sitesi’’ ödülüne layık görüldü.