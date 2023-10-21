​​​​​​​Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı etkinlik

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir çalışmaya imza atacak olan grup, yine çok özel bir etkinlik takvimi ile konuklarını buluşturacak. Üç gün sürecek bu etkinlikte; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sunay Akın ve Livaneli Orkestrası’nın Cumhuriyet Yolunda 100.Yıl Özel Performansı ve Ege & Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Balosu başta olmak üzere alanında profesyonel konuşmacı, sanatçı ve gruplar yer alacak.

Kilit Grup, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünde Nirvana Cosmopolitan Hotel’de 3.’sünü düzenleyeceği yine çok özel bir etkinlik için hazırlıklarına devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bu etkinlikte; gelecek nesillere örnek olacak alanında uzman isimler konuklar ile bir araya gelecek.

CUMHURİYET RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

Kilit Grup, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında da bünyesinde yer alan Nirvana Cosmopolitan Hotel’de bu yıl da Cumhuriyet ruhunu yaşatacak. 27 Ekim 2023 Cuma günü başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek kutlamaların ilk günü; Cumhuriyet Bayramı Cosmos Turizmciler Kupası Ödül Töreni gerçekleştirilecek sonrasında After Party ile devam edecek. Nirvana Cosmopolitan Hotel tarafından hazırlanan Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları yeniden şehirde tarihseverleri heyecanlandıracak. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türk tarihçi, akademisyen ve yazar, Türk Tarih Kurumu Şeref üyesi olan ve Türk Bilimler Forumu üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” söyleşisini gerçekleştirecek. Ardından Ceren Aksan Mumcu, elektro keman performansını sergileyecek ve Ege & Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Balosu ile sahne alacak. 29 Ekim 2023 Pazar Günü Türk şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın ve Livaneli Orkestrası’nın Cumhuriyet Yolunda 100.Yıl Özel Performansı ile dinleyicilerle buluşacak.